Furkósbot vagy diplomácia?

„Beszélj szépen, legyen nálad egy furkósbot és sokra viszed” – mondta több mint száz éve az Egyesült Államok 26. elnöke, Theodore Roosevelt. Az amerikai diplomáciában mára inkább a furkósbot, mint a kétoldalú tárgyalás a jellemző. Mi is a furkósbot? Fegyverek, rakéták és több milliárd dollár – jelentette ki lapunknak Washingtonból Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője.

Hozzátette, hogy a Biden-kormányzat minimum elvárja, hogy az Európai Unió és a NATO is száz százalékban kövesse a külpolitikájukat, ugyanígy minden politikai szövetségesétől kéri vagy akár megköveteli a nyugati ideológiának megfelelő nemzeti azonosulást a további kölcsönös együttműködés reményében.

A szakértő szerint ez is bizonyítja, hogy milyen nehéz ma Magyarországnak a béke pártján lenni, amikor a szövetségeseink egyenként és együtt is beálltak a szankciós politika mögé, majd büszkén fegyvert is szállítanak, amivel elhúzódik a háború és több generáció fogja viselni a fizikai, lelki, szellemi és pénzügyi következményeit.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalásai Észak-Koreában állandó témát biztosítottak a héten a Fehér Ház és a külügyminisztérium sajtóértekezletein. Mindennap kiemelték, hogy mennyire felháborító, hogy Oroszország partnereket keres és stratégiai megállapodásokat köt.

– A kérdés az, hogy miért most?

– tette fel a kérdést Kiss Rajmund.

2000-ben, 24 évvel ezelőtt volt az orosz elnök Észak-Koreában, megfelelően az elmúlt évtizedek békésebb és diplomatikusabb nemzetközi kapcsolatainak, amikor a nagyhatalmak tisztelték egymás érzékenységeit. Az orosz–ukrán háború és a háborúra adott válaszok kényszerhelyzetbe hozták Oroszországot, hiszen az Európai Unió országai biztosították a hosszú távú tervezhető energia- és nyersanyagexportot.

– Még nincs egy éve, hogy Vlagyivosztokban stratégiai megállapodást kötött az észak-koreai főtitkár és Putyin 2023. szeptember 11-én. Most talán még fontosabb kétoldalú megállapodásokról állapodtak meg, ami komoly diplomáciai csörtét jelent Dél-Koreával

– tette hozzá, majd megjegyezte: kevesen gondolnak arra, hogy az Egyesült Államok korábbi elnöke 2018-ban Szingapúrban, 2019-ben Vietnám fővárosban találkozott Kim Dzsong Unnal.

Az új Ázsiai kedvenc

– A második állomása az orosz elnöknek Vietnám volt. Az új ázsiai kedvenc, miközben Dél-Korea szeretne egy kis levegőt venni a kínai és az amerikai barátság szoros ölelésében. Így egy harmadik nagyhatalom gazdasági, kereskedelmi ereje most nagyon kell Vietnámnak, elsősorban az új befektetések miatt. Ezt persze tudja Putyin is, sőt sejtheti, hogy az USA-ban ez milyen komoly fejtörést okoz – jelentette ki Kiss Rajmund.

– Szívesen vitatkozom helyi szakértőkkel is, akik szerint az idei kampányban a migráció a megélhetési költségek drasztikus emelkedése, infláció és maximum talán Trump korábbi abortuszpolitikája lesznek a legfontosabb témák – mondta. A szakértő szerint a veszélyek korában évek óta háborús hangulat és a nemzetközi tömbösödés fokozódását láthatjuk.

– A külpolitika igenis rendkívül fontos lesz a kampányban, főleg hogy a héten egy kampánynagygyűlésen Trump elmondta, hogy szerinte Ukrajna elnöke a világtörténelem legjobb értékesítőj, mert mindig dollármilliárdokkal távozik minden amerikai tárgyalása után. Ráadásul a korábbi elnök minden fórumon elmondja, hogy egy nap alatt meg lehet állapodni. Ifjabb Donald Trump Budapesten azt nyilatkozta, hogy 15 perc alatt megegyeznének

– mondta. Úgy vélte, kampányidőszakban sok ígéretet hall a világ, de a tűzszünetet valóban le tudnák tárgyalni egy nap alatt a béketárgyalások előszobájaként. Maradjunk még a furkósbotnál, az izraeli–Hamász, majd később palesztin helyzet is veszélyes lehet Joe Biden jelenlegi elnöknek.

– Jövő héten rendezik az első televíziós vitát Trump és Biden között. Rendkívüli jelentőségű is lehet a vita még akkor is, ha ez a legkorábbi vita és a választás csak november ötödikén lesz. Az első tévés vita 1960. szeptember 26-án volt Kennedy és Nixon között, ami megváltoztatta nemcsak az amerikai, de az összes kampányt a világon. A hidegháború közepén regionális konfliktus mellett is tárgyaltak a nagyhatalmak. A diplomáciai tárgyalás az elkerülhetetlen kapu a békéhez vezető úton, a furkósbot csak kiterjeszti a háborúkat és nemzetközi elszigetelést okoz – emelte ki lapunknak Kiss Rajmund.

Borítókép: Joe Biden politikája elhozhatja a diplomácia alkonyát (Fotó: AFP/Samuel Corum)