Külképviseleteken is elkezdődtek a választások

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton szavaztak, az első Amerikán kívüli szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor, majd folyamatosan nyíltak az ausztráliai, az ázsiai, majd a kelet- és észak-európai, valamint a közel-keleti szavazókörök is.

A magyarországiakkal egy időben nyitott ki a szavazókör Észtországban (Tallin), Finnországban (Helsinki), Lettországban (Riga), Litvániában (Vilnius), Svédországban (Stockholm), Norvégiában (Oslo), Dániában (Koppenhága), Hollandiában (Hága), Belgiumban (Brüsszel), Luxemburgban (Luxembourg), Németországban (Berlin, Düsseldorf, München, Nürnberg és Stuttgart), Franciaországban (Párizs, Lyon és Strasbourg), Svájcban (Bern és Genf), Olaszországban (Milánó és Róma), Máltán (Valletta), Spanyolországban (Barcelona, Madrid és Malaga), Lengyelországban (Varsó, Krakkó, Wroclaw és Gdansk) és Csehországban (Prága).

Ezen a 31 külképviseleten 12 182 választót várnak, a legtöbbet Hágában (1464), Brüsszelben (1354) és Münchenben (1068).

Szintén a magyarországi szavazókörökkel egy időben nyílt meg a külképviseleti szavazókör a Magyarországgal szomszédos országok közül Szlovákiában (Pozsony, Kassa és Besztercebánya), Ausztriában (Bécs és Innsbruck), Szlovéniában (Lendva és Ljubljana), Horvátországban (Zágráb és Eszék), valamint Szerbiában (Belgrád és Szabadka). A 11 külképviseleten 1713 választót várnak, Bécsben például 895-öt, Szabadkán 276-ot.

A Balkánon szintén 6 órakor nyitott meg Bosznia-Hercegovinában (Szarajevó), Montenegróban (Podgorica), Koszovóban (Pristina), Észak-Macedóniában (Szkopje) és Albániában (Tirana), összesen 270-en voksolnának ezeken a külképviseleteken.

Az afrikai kontinensen is 6 órakor nyitott meg a külképviseleti szavazókör Egyiptomban (Kairó), a Dél-afrikai Köztársaságban (Pretoria), Ruandában (Kigali), valamint a Zambiai Köztársaságban (Lusaka), ezen a négy külképviseleten 55-en voksolnának.

Közép-európai idő szerint reggel 7 órakor nyitnak a szavazókörök Írországban (Dublin), Nagy-Britanniában (Edinburgh, London és Manchester), Portugáliában (Lisszabon), Marokkóban (Rabat), Algériában (Algír), Tunéziában (Tunisz), Angolában (Luanda), Nigériában (Abuja) valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban (Kinshasa). Ezen a tizenegy külképviseleten összesen 3439-en voksolnának, Londonban 2148-an, Dublinban 361-en, Edinburgh-ban 313-an.

Mivel ez a tizenegy külképviselet olyan időzónában van, amelyben az időeltolódás a közép-európai időhöz képest mínusz egy óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy – bár helyi idő szerint reggel 6-kor kinyitottak a szavazókörök – az időeltolódás miatt helyi idő szerint csak este 6 óráig szavazhatnak.

A ghánai (Accra, 10 szavazó) külképviselet pedig olyan időzónában van, ahol mínusz két óra az időeltolódás a közép-európai időköz képest, így itt közép-európai idő szerint 8 órakor nyit a külképviselet, viszont csak helyi idő szerint 5 óráig lehet voksolni.

A külképviseleteken (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) azok adhatják le voksukat, akik május 31-ig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleteken való szavazás joga megilleti azokat az uniós állampolgárokat is, akik kérték regisztrációjukat, hogy az EP-választáson magyar listára szavazhassanak.

A külképviseleteken szombaton és vasárnap közel 21 500-an szavazhatnak, öt éve húszezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben.

A külképviseleteken a diplomáciai képviselet munkatársai a külképviseleti választási iroda (küvi) tagjai. A külképviseleteken nem számolják össze a szavazatokat, hanem az urnákat legkésőbb csütörtök éjfélig Magyarországra szállítják a Nemzeti Választási Irodához, és ott számlálják meg a voksokat.

Borítókép: Technikusok dolgoznak az Európai Parlament épületénél Brüsszelben 2024. június 5-én. Az ülésterem lesz a választás eredményvárójának fõ helyszíne. Az európai parlamenti választásokra 2024. június 6–9. között kerül sor (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)