Nyomást gyakorol Katar a Hamászra

Iszmail Hanijével, a Hamász palesztin terrorszervezet egyik vezetőjével találkozott Katar miniszterelnöke, Mohammed bin Abdulrahman al-Száni sejk – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap. A kormányfő célja az volt, hogy kompromisszumra bírja rá a Hamászt az Izraellel kötendő túszegyezménnyel kapcsolatban.

Jahja Szinvár, a Hamász iszlamista mozgalomnak a Gázai övezetért felelős vezetője (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)

A megállapodás fő akadálya továbbra is a Hamász azon követelése, hogy Izrael egyezzen bele egy tartós tűzszünetbe és csapatainak teljes kivonásába az alku első szakaszában, míg Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy csak azután egyezik bele a háború befejezésébe, hogy az összes túszt szabadon engedték és a Hamászt eltávolították a hatalomból.

Eközben az amerikai szenátus bizottsági meghallgatása során Barbara Leaf, az Egyesült Államok közel-keleti ügyekért felelős helyettes államtitkára pszichopatának és messianisztikusnak nevezte Jahja Szinvár Hamász-vezetőt és

kritikusként értékelte Katar fontosságát a túszok kiszabadításáról szóló egyeztetésekben.

