Rendőrökre támadtak az AfD ellen tüntetők

70,000 stood against the AfD yesterday in Essen, with big numbers active in mass blockades - #solidarity @agr_essen @aufstehengegen and to all anti fascists in Germany ✊️✊🏿✊🏼✊🏻✊🏾#WorldAgainstRacism #NoRacismNoFascism

This shows how we can take on the fascists & the far right! pic.twitter.com/xElIgiqmGZ