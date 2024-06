Washington feloldotta az ukrán neonáci Azov alakulattal szembeni korlátozásokat

Az egység fő társalapítója, Andrij Bileckij a 2000-es években egy fehér fajvédő szervezet tagja volt. Azóta mérsékelte retorikáját, és tagadja a neonácizmussal való kapcsolatát. Ennek ellenére sok Azov-harcos továbbra is náci tetoválásokat és a Harmadik Birodalomhoz kapcsolódó emléktárgyakat visel. A brigád továbbra is a Wolfsangel szimbólummal ellátott zászlókat használ, amelyet a második világháborúban több német hadosztály is használt, köztük a 2. SS páncélos hadosztály, a Das Reich.