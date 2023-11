A hadsereg sajtóközpontjának vezetője, Olekszandr Szavcsuk arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők legyőzték az ukrán Azov brigádot Krasznolimanszkij irányában.

Az orosz egységek, a tüzérség és a hadsereg légiereje Torszkoje és Szerebrjanszkij városok körüli erdők területén mért csapást az ukrán erőkre. A bejelentés szerint ezen a helyszínen állomásozott az Azov különleges erők 12. dandárja, az AFU 47. gépesített dandárja és az Ukrán Nemzeti Gárda 15. ezredének rohamcsoportjai.

Az ellentüzérségi ütközet során a nacionalisták akár 30 tüzérségi számítását leplezték le és verték el. Az ellenséges irányzat veszteségei összességében elérik a száz AFU-s katonát

– mondta Szavcsuk.

Az Azov dandárt 2014 májusában hozták létre, és a többi önkéntes alakulathoz hasonlóan az ukrán belügyminisztériumhoz tartozik. A csapat korábban részt vett Mariupol felszabadításában a szeparatisták alól, az ilyen akciók finanszírozásában pedig az állam mellett oligarchák is részt vettek, akik azóta is pénzelik a milíciát. Ilyen például Igor Kolomojszkij, aki korábban a dnyipropetrovszki terület kormányzója volt, 2019-ben pedig ő volt az, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kampányát támogatta.

Az Azovban az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN), a Szvoboda és a Bratsztvo pártoknak, valamint a bolsevik ultráknak a képviselői is jelen vannak

– mondta a parancsnokhelyettes, aki szerint a zászlóalj többek között az úgynevezett fekete emberek egységeiből alakult, vagyis ukrán nacionalisták önkéntes egységeiből. A csapatban külföldiek is vannak, többek között a szélsőjobboldali Svéd Párthoz köthető személyek. Az Azov kritikusai gyakran azt állítják, hogy a tagok ideológiája közel áll a német nemzetiszocializmushoz és az olasz fasizmushoz.

A milícia első parancsnoka Andrij Biletszkij, fiatalkorában hosszú ideig neonáci és ultranacionalista csoportokban tevékenykedett. A fehér faj felsőbbrendűsége mellett Biletszkij többször is azt állította, hogy meg akarja védeni a Nyugatot és el akarja pusztítani a demokráciát Európában, a kapitalizmus helyett a náci demokráciát szeretné felállítani.

Az Azov ezred egyik csoportja a Mizantróp Hadosztály, amely eredetileg egy 2013-ban alakult neonáci fegyveres szervezet volt. A szervezet ideológiai alapelvei mögött a faji, nemzeti és etnikai felsőbbrendűség náci elképzelései húzódnak meg. Ezen a képen pedig jól látható, amint a fiatal katonák a példaképük, Adolf Hitler fotójával pózolnak.

Forrás: V4NA

Az egyik legsokatmondóbb fotón az ukrán zászló közepén virít a horogkereszt, előtte pedig az Azov egyik harcosa pózol

Fotó: V4NA

A V4NA szerint mindemellett Azov tagjai az ENSZ által is bizonyított súlyos emberijog-sértéséket követtek el korábban. Egy jelentésben leírták, hogy az Azov néhány éve civileket lakoltatott ki a saját házaikból, hogy kifosszák a lakásokat és a fegyvereiket tárolhassák ott. Emellett a dokumentumban olyan esetekről is beszámolnak, amikor az Azov harcosai orosz kisebbségi civileket kínoztak meg, vagy megerőszakolták a nőket. A milícia egyébként még a sajátjait is megkínozza, ha úgy alakul a helyzet, erről a csoport egykori parancsnok-helyettese, Jaroszlav Goncsar mesélt. Azt mondta, hogy amikor el akarta hagyni a zászlóaljat, mert nem értett egyet a portyázó akciókkal, a társai megkínozták.

De nemcsak az orosz kisebbségeket terrorizálták az Azov katonái, korábban ugyanis Ukrajna nyugati részén is képviseltették magukat, amikor Kárpátalján vonultak fel, ahol jelentős számú magyar nemzeti kisebbség él. A szélsőjobboldali, radikális harcosok a magyar etnikum elpusztítására buzdító jelszavakat kiabáltak, többek között azt skandálták, hogy