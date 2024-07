Bedöntötte a Néppárttal közös regionális kormányait a spanyolországi Vox

Nemcsak üres fenyegetés volt, betartotta ígéretét a spanyolországi Vox. Santiago Abascal, a jobboldali párt vezetője csütörtök esti rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy bedönti az összes, konzervatív Néppárttal kötött regionális kormánykoalíciót. Ennek az az oka, hogy utóbbiak vezetője, Alberto Núnez Feijóo szerdán eleget tett a szocialisták kérésének, és igennel szavazott arra, hogy a Kanári-szigetekre érkezett migránsgyerekek egy részét szétosszák a többi spanyol régió között.

A Vox szerint ez a lépés csak még nagyobb bizonytalanságot és egyre több bűncselekményt generál, ráadásul további táptalajt teremt a migránsokat utaztató maffia számára.

🔴 #URGENTE



VOX cumple y pasa a la oposición ante los gobiernos que fomentan la inmigración ilegal.



Declaración completa de @Santi_ABASCAL ⬇ pic.twitter.com/MI9fQGPRAv — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 11, 2024

Abascal, aki csatlakozott a Patrióták Európáért pártcsaládhoz is, az elmúlt egy hétben többször is figyelmeztette a Néppártot, hogy nem fél eleget tenni annak az ígéretnek, amit a spanyol állampolgároknak tett, vagyis hogy megvédi őket az illegális migránsoktól. Még akkor is, ha ennek az az ára, hogy nem kormányoznak tovább azokban a régiókban, ahol az emberek jelentős része őket támogatta. A pártvezér végül betartotta a szavát, és közölte, hogy a Néppárt szerdai döntése miatt felbontják az Extremadura, Aragónia, Valencia, Kasztília és León, valamint Murcia régióban, továbbá a Baleár-szigeteken kötött megállapodásokat, és megvonnak mindenféle parlamenti támogatást a konzervatív párttól. Hozzátette, hogy a jövő hetet már a hűséges, de

határozott ellenzéki pozícióból kezdik meg.

🇪🇸 | ¡Ya es oficial!



VOX rompe con el PP todos los gobiernos autonómicos que compartían.



VOX será oposición al PP en las regiones en las que ha roto los pactos de Gobierno.



VOX no estafa a sus votantes, que les votaron, entre otras cosas, para frenar la inmigración. pic.twitter.com/OgtM7ycSvh — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 11, 2024

Egyúttal azt is bejelentette, hogy minden alelnökük azonnali hatállyal lemond azokban az autonóm közösségekben, ahol megszerezték ezt a pozíciót. Ez a radikális döntés azonban azt is jelenti, hogy a Vox ellehetetleníti ezeknek a régióknak a kormányzását, mivel nélkülük a Néppártnak nem lesz meg a szükséges többsége ahhoz, hogy döntéseket hozzon, így nem kizárt, hogy végül új választások kiírására kényszerülnek. Abascal szerint lehetetlen megegyezni azokkal, akik a nyitott határok politikáját akarják az emberekre kényszeríteni, és hangsúlyozta, hogy senki sem azért szavazott a Voxra, sem a Néppártra, hogy az illegális migráció tovább folytatódjon. Kiemelte, hogy ha Feijóo át akarja verni a választóit, és továbbra is szocialista politikát kíván folytatni, az az ő dolga, de a Vox nem fog így tenni.

Abascal a beszéde elején támadta Pedro Sánchez kormányfőt is, akit korrupt autokratának nevezett, majd azzal vádolta a Néppárt vezetőjét, hogy a tavalyi helyhatósági választások után azért próbálta meghiúsítani a regionális megállapodásokat a Voxszal, hogy közelebb kerüljön a szocialistákhoz.

A miniszterelnök eközben az X-en fejezte ki örömét és boldogságát a Vox döntésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott:

Ez egy nagy nap Spanyolország számára. (…) Nem tudom, politikailag kinek jó, hogy a szélsőjobboldal távozik a regionális kormányzatokból, de a nettó kedvezményezettek a spanyol férfiak és nők lesznek. Most már tudjuk, hogy a Vox szakított a Néppárttal. Az pedig majd kiderül, hogy a Néppárt hajlandó-e szakítani a Voxszal.

Hoy es un gran día para España. España es hoy un país mejor. Y no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad.



No sé a quién beneficia políticamente la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos. Pero los beneficiarios netos son los españoles y españolas.



Sabemos que… pic.twitter.com/EytB1tjTuh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 11, 2024

A néppárti vezetők pénteken részletesen elemzik a Vox bejelentésének következményeit. Szerdán az autonóm közösségek képviselői egy tenerifei gyermek- és ifjúsági konferencián jelentették be, hogy hajlandók vállalni a szolidaritást a befogadórendszerük összeomlásával küzdő Kanári-szigetekkel, és átvesznek tőlük első körben 347 afrikai menekült gyereket. A konzervatív Néppárt eleinte tiltakozott a segítségnyújtás ellen, de végül Feijóo utasítására mégis igennel szavaztak a szocialisták által kért szolidaritási intézkedésre. A szigetek elnöke többször hangsúlyozta már az elmúlt hónapokban, hogy közel hatezer gyermekről gondoskodnak, miközben befogadóközpontjaik mindössze kétezer fő elhelyezésére alkalmasak, ráadásul mivel az illegális migrációs nyomás egyre nagyobb, így nyáron ez a szám akár tízezer fölé is nőhet. A központi szocialista kormány eközben továbbra sem tett le arról a tervéről, hogy módosítsa a bevándorlási törvényt úgy, hogy a szolidaritás ne választható, hanem kötelező lépés legyen minden autonóm közösségnek, és a továbbiakban még több gyermek gondozását hárítsa át a spanyol régiókra. A Néppárt jelezte, hogy a reformtól elzárkózik, de nyitott arra, hogy önként még több mingránsgyereket fogadjon be.

Borítókép: A spanyol jobboldali Vox vezetője, Santiago Abascal (k) és a Vox jelöltje, Jorge Buxade (j) sajtótájékoztatón beszél az európai parlamenti választások eredménye után 2024. június 9-én Madridban (Fotó: AFP)