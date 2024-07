Dél-Indiában sokan meghaltak a heves esők okozta földcsuszamlásokban

Kerala állam főminiszterének szóvivője, akit az AP idézett, 49-re tette a halálos áldozatok eddigi számát. Vína George állami egészségügyi miniszter azt mondta, hogy több mint hetven embert kórházban ápolnak, az Indian Express című helyi lap pedig arról számolt be, hogy valószínűleg sok embert elsodort a Csalijar folyó. A The Hindu című lap úgy tudja, hogy a sárlavina akár több száz embert is maga alá temethetett.

A helyzet súlyos. A kormány minden ügynökséget a mentésre vezényelt

– mondta A. K. Szaszíndran állami erdőügyi miniszter a Reuters hírügynökségnek a Vajanad körzetében történt földcsuszamlásokat követően. A keddi napra további esőzéseket jeleztek előre.

A tisztviselő hozzátette: a hadsereget is bevonták egy ideiglenes híd építésébe, miután a körzetben megsemmisült egy híd, amely az érintett területet, főként a tea- és kardamomültetvényeket kötötte össze a legközelebbi várossal, Csuralmalával.

Emiatt a katasztrófa sújtotta térség közúton nem megközelíthető. Az indiai hadsereg egyebek közt két helikopterrel segíti a mentést.

A televízióban látható képsorok azt mutatták, ahogyan a segélyszervezet munkatársai sziklák és kidőlt fák között igyekeznek utat törni, miközben a sárban hömpölygő víz sok házat letarolt. Kerala államban rendszeresek a heves esőzések és árvizek, a 2018-as év egyik áradásában mintegy 400 ember vesztette életét.

Borítókép: Autó a földcsuszamlás helyszínén (Fotó: NDRF/AFP)