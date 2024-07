Már fiatal lányok is gyilkolnak Svédországban

En flicka under 15 år mördades av sin kompis i Landskrona under ett pyjamasparty.



Hon hittades ute med bundna händer och fötter .



Mördar kompisen är också under 15 år .



Jag yrkar på livstid med ett minimum på 20 år i fängelse . pic.twitter.com/Lsvy5e3aJP