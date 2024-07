Ez a feladata Magyarországnak Orbán Viktor szerint

– Az igazi feladat Magyarország számára az, hogy megpróbáljuk újra megérteni a Nyugatot, ugyanis mi, közép-európaiak a Nyugatot irracionálisnak látjuk – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn, a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján. Elmondta, az ellentétet talán abban kell keresni, hogy Közép-Európa világképe a nemzetállamok fogalmán nyugszik, közben a Nyugat úgy gondolja, hogy ezek már nem léteznek többé.

Kiemelte, hogy a nemzetállamoknak biblikus alapja is van, ezt a felfogást és a többi megközelítést azonban tagadja a Nyugat. Szerintük a nemzetállamok nem léteznek, és más fontos – például a migrációs – kérdésben is teljesen másképpen gondolkodnak. A kormányfő beszédében rámutatott: miközben Európa keleti felén keresztény emberek százezerszámra gyilkolják egymást, addig a nyugati kontinensrészeken százezerszám engednek be idegen civilizációban élő embereket.

Ez a mi nézőpontunkból maga az abszurditás, ez a nézőpont fel sem vetődik tőlünk nyugatabbra

– jegyezte meg a kormányfő, hozzátéve, az Európai Unió ezt nemcsak így gondolja, hanem deklarálja is, céljuk ezzel pedig a nemzet meghaladása és a nemzetállamok szuverenitásának átadása Brüsszelnek.