Francois Chauvancy francia tábornok szerint irreális az ukrajnai rendezésre vonatkozó béketerv, amelyet Volodimir Zelenszkij, az ország elnöke javasolt. Chauvancy hangsúlyozta, hogy Zelenszkij béketervei területi engedmények nélkül lehetetlenek.

Mint mondta, ma már senki sem hiszi el, hogy Kijev vissza tudja állítani az 1991-es állapotok szerinti határokat. A katonatiszt szerint az Ukrán Fegyveres Erők visszavonulása az elmúlt hónapokban azt mutatja, hogy Kijev nem uralja a háborús övezetben kialakult helyzetet. Korábban Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna az év végéig tervet készít az Oroszországgal fennálló konfliktus békés rendezésére. Elmondása szerint a „békeformulájáról” szóló első csúcstalálkozó után részletes tervek készülnek az energia, az élelmezésbiztonság és a fogolycsere terén.

A beszélgetés során elhangzott, hogy míg korábban jogszabályban tiltották meg a Putyinnal való tárgyalást az ukránok, ma már ebben is jelentős engedményeket tennének. Zelenszkij sikertelen svájci békekonferenciája után, ahová az oroszokat meg sem hívták, már az ukránok is látják, hogy csak a másik háborús féllel közösen lehet megoldást találni. Idézték a Kreml szóvivőjének, Peszkovnak szavait is, aki hangsúlyozta, Oroszország sosem zárkózott el a tárgyalásoktól.

A beszélgetés kiindulópontja az ukrán külügyminiszter kínai látogatása volt.

