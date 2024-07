Ha Biden bukik, más szelek fognak fújni Washingtonból

Most Trumpnak van nagyobb esélye

A Donald Trump elleni merényletkísérlet után sokan úgy gondolják, hogy az amerikai elnökválasztás már eldőlt, és Trump lesz a győztes. Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint azonban nem ennyire egyszerű a helyzet. – A választás november 5-én fog majd eldőlni, addig pedig sok minden történhet. A merényletkísérlet nyilvánvalóan növelte Donald Trump esélyeit, de a demokrata vezetésnek erre kell majd valamilyen választ találnia, s ha majd az erre adott válaszukat is ismerjük, akkor fogjuk már jobban látni, hogy kinek van nagyobb esélye.

Most Trumpnak van nagyobb esélye, ez vitathatatlan – emelte ki.

– Trump most államférfiúi kampányt folyat, nyilván az egyesítésre helyezi a hangsúlyt – mutatott rá a politológus. Mint mondta, Trump jól csinálja, amikor azt mondja, hogy az amerikaiaknak egyesülni kell. – Tehát nem megosztó, polarizáló beszédet mond és fog még ezután mondani. Ha pedig Trump mérsékeltebb hangnemet használ, biztos, hogy a politikai ellenfeleinek is mérsékeltebbnek kell lenniük. Mert aki most polarizál, az gyengébbnek mutatkozik, és bármi történik, az az ő felelőssége lesz – szögezte le a szakértő.

