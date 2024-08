Teherán újrakezdheti a tárgyalásokat atomprogramjáról

Hamenei kedden találkozott a Maszúd Peszeskján új elnök vezette kormány tagjaival. Az iráni állami televízióban sugárzott beszédében a kormánynak üzenve úgy fogalmazott, „nincs ellentmondás abban, ha bizonyos területeken nyitottak vagyunk az ellenséggel szemben, ennek nincs akadálya”.

Mindazonáltal óva intette a kormányt attól, hogy „megbízzon az ellenségben”.

A mérsékelt irányvonalúnak tartott Peszeskján kampányában azt ígérte, hogy újraindítja a nukleáris tárgyalásokat a Nyugattal. Külügyminiszternek Abbász Aragcsit jelölte, aki fontos szerepet töltött be a 2015-ben Bécsben megkötött hathatalmi atomalku kidolgozásában.

Iránban valamennyi fontos stratégiai kérdésben a végső döntést a legfőbb politikai és vallási vezető hozza meg.

A 2015-ös atomalkut 2018-ban az Egyesült Államok részéről egyoldalúan felmondta Donald Trump akkori elnök. Hamenei azóta gyakran változtatta álláspontját, volt, amikor azt mondta, hogy Teherán tárgyaljon a megállapodás felújításáról, máskor pedig határozottan elutasította ezt.

Az utóbbi években Omán és Katar közvetítésével folytak tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, miután a két ország között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat.

Azóta, hogy a bécsi atomalku kútba esett, Irán fokozatosan feladta azoknak a korlátoknak a betartását, amelyeket a nemzetközi szankciók feloldásáért cserébe vállalt, és jelenleg már hatvanszázalékos koncentrációra dúsít uránt, ami megközelíti az atombomba előállításához szükséges kilencven százalékot, és egyre nagyobb készleteket halmoz fel ebből.

Hamenei és a kormány tagjainak keddi tanácskozásán részt vett Mohamed Dzsavád Zaríf volt külügyminiszter is, aki augusztus közepén, mindössze 11 nappal alelnöki kinevezése után bejelentette lemondását arra hivatkozva, hogy nem elégedett az új kabinet összeállításával. Most egy internetes üzenetben tudatta: lemondását visszavonja, és továbbra is ő az alelnök az új teheráni kormányban.

