Továbbra is rekordon az antiszemita támadások száma a briteknél

Az antiszemita incidensek az év első hat hónapjában minden idők legmagasabb szintjét érték el az Egyesült Királyságban – mutatott rá egy újabb, a minap közzétett jelentés, amelyet a Community Security Trust (CST) szervezet készített.

Idén január és június között a CST 1978 zsidóellenes rasszista incidenst regisztrált, szemben az egy évvel korábbi azonos időszakban regisztrált 964 esettel.

Az antiszemitizmust figyelő és a brit zsidó közösség védelmét elősegítő jótékonysági szervezet szerint a 2024 első félévében tapasztalt rekordmagas szám az október 7-i izraeli terrortámadásra és az azt követő, jelenleg is tartó háborúra adott antiszemita reakciók folytatása – írja a Jewish News brit hírportál. Bár korábban több, hasonló tendenciákat bemutató jelentés látott napvilágot, a CST most arra is rámutatott, hogy a társadalom egyre mélyebb rétegeiben jelenik meg az antiszemitizmus, és egyre durvább formában.

A féléves adatok azt mutatják, hogy a bejelentett incidensek listájának élén a bántalmazó magatartás (1618 eset) állt, ezt követték a fenyegetések (142 eset), a támadások (121 eset), valamint a rongálások és gyalázások (83 eset).

A zsidó tulajdon megrongálásának és meggyalázásának esetei 246 százalékkal, a 2023 első félévében történt 24-ről 83-ra emelkedtek 2024 januárja és júniusa között, ami az eddigi legmagasabb féléves adat ebben a kategóriában.

A 2024 első hat hónapjában 76 antiszemita incidenst regisztráltak zsinagógák, más épületek és személyek ellen. Az imára tartó vagy onnan hazafelé tartó hívek további 38 esetben váltak áldozattá, szemben a 2023 első félévében történt 30 és 16 incidenssel.

A CST 81 olyan antiszemita incidenst jegyzett fel, amelyek nem vallási iskolák tanulóit vagy személyzetét érintették, ami rekord féléves összlétszámot jelent. 162 olyan antiszemita esetet, amelyek az iskolákban történtek, és személyeket vagy vagyontárgyakat érintettek.

Mark Gardner, a CST vezérigazgatója elmondta:

A brit antiszemitizmus szégyenletes növekedését ezek a legújabb adatok is bizonyítják. Ez az egész társadalomban előfordul, többek között az iskolákban, egyetemeken, munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön és az utcán.

Megjegyezte, hogy

bár az ilyen gyűlölet először a zsidókat veszi célba, gyorsan mások felé fordul.

Yvette Cooper belügyminiszter a jelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy „az antiszemita gyűlöletnek ebben a jelentésben vázolt megugró szintje valóban megdöbbentő, és soha nem szabad lazítanunk a munkán, amit a gyűlölet minden formájának felszámolása érdekében végzünk. Nagy-Britanniában nincs helye ennek az aljas gyűlöletnek, és teljesen egyértelmű, hogy azoknak, akik ezt a mérget terjesztik, mindig a törvény teljes erejével kell szembenézniük”.

Borítókép: Zsidó kipák (Forrás: Pixabay)