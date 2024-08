Zajos ünnepi légi parádét tartottak a repülőgépgyár 90. évfordulója tiszteletére + videó

Az Irkutszki Repülőgépgyár évfordulójának tiszteletére légi bemutatót tartottak a városban. Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója is részt vett az Irkutszki Repülőgépgyár 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozaton. Az ünnepi alkalomból a gyár több dolgozóját is kitüntették. A repülőgyár honlapján feltüntetett adatok szerint legalább negyven országban repülnek gépeik, 21 géptípus készült a gyárban eddig és 7124 gépet adtak át. Az üzem Wikipédia-oldala szerint repülőgép-alkatrészeket gyártott a Airbus konszern számára is, azonban Oroszország ukrajnai inváziója miatt az Irkutszki Repülőgépgyár szankciók alatt áll.

Borítókép: Egy Jak–130-as repülőgép a Hadsereg 2022 nemzetközi katonaitechnikai fórumon a Kubinka katonai gyakorlótéren Moszkvában (fotó: AFP)