A német sajtószabadság véget ért, már kérdezni sem lehet

Annalena Baerbock külügyminiszter újságíróknak nyilatkozott a New York-i ENSZ-székház területén. Az orosz televízió riportere is megpróbált egy kérdést feltenni a német a tárcavezetőnek. A kérdés így hangzott:

Szükség van-e közvetlen tárgyalásra Oroszországgal?

Miután a külügyminisztérium munkatársai megkérték a férfit, hogy álljon be a többi újságíró közé, Baerbock is közbelépett. Energikusan követelte, hogy az újságíró álljon be a sorba, hogy a sajtótájékoztató megkezdődhessen, írta a Stern.

Az esetről terjedő videón látható, hogy az orosz újságíró a biztonságiak közbelépése után is próbálna kérdezni a német külügyminisztertől, akiknek annyit mondott:

Ne nyúljanak hozzám, ENSZ-tudósító vagyok!

Az incidens nagy port kavart és reakciókat váltott ki a közösségi médiában.