Itt az újabb háború: máris százezrek menekülnek, pedig az offenzíva még el sem kezdődött

Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a Hezbollah szövetségesének és szponzorának, Iránnak sem érdeke egy nyílt háború. – Teheránnak a Hezbollah az egyik aduja. Nem most fog megkockáztatni egy háborút, amin sokat veszíthet – vélekedett. Szerinte jól mutatja, mi várható Irántól, hogy hétfőn az ENSZ előtt is azt hangoztatták, készen állnak a nukleáris tárgyalások újraindítására. – Az elnök pedig minap egyenesen azt mondta az iráni és amerikai testvérnépek – tette hozzá. Hogy akkor mi várható? A szakértő arra számít, hogy a háború el fog tartani egy darabig, de főként precíziós csapásokkal, esetleg különleges egységek bevetésével. Várakozásai szerint valószínűleg nem is lesz megoldás addig, amíg a nemzetközi közösség nem rak az asztalra egy diplomáciai kiutat, mint 2006 után az ENSZ 1701-es határozatával.

A szeptember 20-i izraeli rakétacsapás helyszínén takarítják a romokat Bejrút túlnyomórészt síiták lakta déli elõvárosában, Dahijében 2024. szeptember 23-án. Libanoni források szerint 31 ember, köztük három gyermek életét vesztette. Az izraeli hadsereg szerint megölték Ibrahim Akilt, a Hezbollah síita milícia műveleti parancsnokát és a Radván nevű elitegység kb. tíz magas rangú vezetőjét.

MTI/AP/Haszan Ammar

Hol marad a Hezbollah válasza?

És hogy mit szólnak ehhez a libanoniak? Dahrouge Elias elmondása szerint természetesen most mindenki dühös Izraelre, „rettenetes és barbár bombázásnak” tartják a támadásokat. Ugyanakkor a Hezbollah mögött sem sorakozott fel a társadalom. – Libanon 17 felekezetből áll. Nem áll mindenki a Hezbollah mögött, még a síiták sem.

Sokan azt kérdezik: miért éppen a legkisebb és leggyengébb országnak kell tennie valamit, miközben a nagy arab államok hallgatnak? – festette le a közhangulatot.

Hozzátette, még a Hezbollah hívei is azon értetlenkednek: hol van a sokat hangoztatott elrettentőképesség, vagy mégis minek kell még történnie, hogy bevessék azokat?