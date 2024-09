Szijjártó Péter: A nukleáris energia termelése a helyes út + videó

Mi nem úgy tekintünk a tengerszint emelkedésére, mintha csak környezeti jelenség és veszély lenne. Tudjuk, hogy ez a nemzetközi politika stabilitását is megingathatja, és úgy tekintünk a tengerszint emelkedésére, amelynek keretein belül városok, szigetek, még országok is, tehát emberek lakóhelyei, de növények, állatok lakóhelyei is eltűnhetnek. Azonnali cselekvésre van szükség, hogy megbirkózzunk ezzel a kihívással