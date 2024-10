A Moszad halálos csapdája: hogyan szabotálta Izrael a Hezbollah kommunikációját

Az izraeli hírszerző ügynökségnek, a Moszadnak, egy összetett terv részeként sikerült beszivárognia a Hezbollah soraiba, hogy jelentős károkat okozzanak a szervezetben. A művelet központi eleme egy új csipogó, az Apollo AR924 volt, amiből a Hezbollah kétéves tárgyalás után vásárolt meg 5000 darabot. Ezek a személyhívók, bár strapabírónak és megbízhatónak tűntek, valójában rejtett robbanószereket tartalmaztak, amelyeket a Moszad távolról fel tudott robbantani.

A Moszad úgy időzítette a robbantásokat, hogy a használóknak a legnagyobb kárt okozzák. Ez szeptember 17-én történt meg, amikor a személyhívók detonációját követően több ezer Hezbollah-tag és civil halt meg vagy sebesült meg Libanonban és Szíriában.

Az akció részletei csak most kerültek nyilvánosságra, miután több izraeli, amerikai és közel-keleti tisztviselő is felfedte azokat. A művelet nem csupán a Hezbollah vezetőségét rengette meg, de Izraelt is bátorította arra, hogy célzott támadásokat hajtson végre a Hezbollah vezetője, Haszan Naszrallah ellen, ami potenciálisan széles körű közel-keleti konfliktust idézhet elő.

Irán keményen reagált az izraeli támadásokra, több mint 180 rakétát lőve ki Izraelre, és figyelmeztetve további következményekkel, ha a konfliktus tovább eszkalálódik. Izrael viszont úgy véli, hogy a mostani sikeres támadások révén az ország vezetése képes lehet meggyengíteni és felszámolni a Hezbollahot, akár légi csapásokkal, akár közvetlen katonai beavatkozással.

A művelet következményei:

A Hezbollah súlyos veszteségeket szenvedett, és a szervezet kommunikációs rendszerét szinte teljesen megsemmisítették.

Izrael megmutatta a világnak, hogy képes a Hezbollahra jelentős nyomást gyakorolni, és képes az ellenségének kommunikációját szabotálni.

A művelet azonban újabb konfliktust indított el a két fél között, és a feszültség a régióban tovább fokozódott.

Az izraeli vezetés ambíciózus tervei és a Hezbollah elleni fellépés megnövekedett aktivitása azonban növeli az újabb széles körű konfliktus kialakulásának a kockázatát a Közel-Keleten – áll az összefoglalóban.