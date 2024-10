Állami támogatást kapott a spanyol lányt halálra késelő migráns

Büntetett előéletű volt, mégsem toloncolták ki, sőt, állami támogatást is kapott a Sánchez-kormánytól az a marokkói migráns, aki meggyilkolt egy fiatal lányt a spanyolországi Pamplonában. A tragikus esemény múlt héten történt, amikor a férfi húsz késszúrással oltotta ki a húszéves Kayle Villar életét, akivel egy lakásban lakott. Az áldozat édesapja, Isidro Villar a Cuatro tévécsatorna Código 10 című műsorában exkluzív interjú keretében mesélt a szörnyű gyilkosság előzményeiről és részleteiről.

A férfi elmondta, hogy a marokkói két éve lakott Pamplonában, de a korábbi sajtóhírekkel ellentétben nem tőlük bérelt szobát, hanem a lányukkal és más fiatallal közös ingatlanban lakott. Ő maga többször is feljelentette az afrikait egyebek mellett azért, mert erőszakos konfliktusokat generált, zaklatta a többieket, a lányát pedig halálosan meg is fenyegette, emiatt távoltartási végzést is szeretett volna szerezni a bíróságtól, de nem járt sikerrel. Isidro Villar úgy gondolja, hogy ha a hatóságok megtették volna a szükséges lépéseket, akkor lánya halála elkerülhető lett volna.

A gyilkos a történtek után megfenyegette a vele egy fedél alatt élő többi fiatalt, hogy ők is hasonló sorsra jutnak, ha értesítik a rendőrséget, ami azonban végül megtörtént. A lányt viszont már hiába vitték kórházba, nem tudták megmenteni az életét.

Édesapja az interjúban elmondta, hogy a marokkói korábban több súlyos bűncselekményt is elkövetett, tizennégy bírósági ügye volt már, köztük szexuális zaklatásért, rablásért és hatóság elleni támadásért is felelősségre vonták. Neki azt a tájékoztatást adták, hogy már régóta igyekeznek visszatoloncolni Marokkóba, de mivel saját hazája nem hajlandó visszafogadni, így az ügy megrekedt, emiatt pedig szabadon maradhatott Spanyolországban.

Isidro Villar könnyeivel küszködve azt is elmondta, hogy a férfi minden hónapban 700-800 eurós állami támogatást kapott a Pedro Sánchez vezette szocialista kormánytól annak ellenére, hogy illegálisan jött az országba és büntetett előéletű.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)