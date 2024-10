Elérhetik a Katrina hurrikán pusztításának mértékét az elmúlt hetekben az Egyesült Államok délkeleti részét ért viharkárok

Az eddig megállapított értékek még növekedhetnek - áll a kormányzati és magánszférában dolgozó illetékesek összegzéseiben, ami azt is megállapítja, hogy az összesen 7 államot érintő Helene hurrikán által okozott károk mintegy 95 százaléka nem biztosított vagyontárgyakat ért.

Egy jármű elsüllyedt a tengerparti homokban 2024. október 13-án a floridai Manasota Keyben. Fotó: Getty Images via AFP

A Fehér Ház is kiadott szerdán egy összefoglaló közleményt, amely szerint az elmúlt három hét természeti csapásainak nyomán eddig mintegy 1,8 milliárd dollár szövetségi forrást irányított a kárt szenvedett államokba. Az elnöki hivatal egyben azt is közölte, hogy a viharok és árvizek által sújtott térségben továbbra is 8 ezer szövetségi alkalmazott tartózkodik, hogy segítse a túlélőket és a helyi hatóságok munkáját a károk felmérésében, a mentesítésben, valamint a helyreállításban.

Borítókép: A Milton hurrikán által elpusztított épület légi felvétele 2024. október 13-án a floridai Manasota Keyben. (fotó: AFP)