Még jobban megerősítik Trump védelmét

Donald Trump kampánystábja a kormányzathoz fordult, hogy meg tudják erősíteni az elnökjelölt védelmét, miután újabb, nagyon súlyos fenyegetések érték. A kampánystáb most azt kéri, hogy engedélyezzék katonai repülőgépek használatát, és a titkosszolgálat is fokozza a védelmét. Erre nemcsak a két merényletkísérletet követően van szükség, hanem azért is, mert kiderült,

Irán megtorlásként célba vette Trumpot Kászem Szolejmáni meggyilkolásáért.

Irán 2020 januárja óta nyíltan fenyegeti Trumpot és azokat a személyeket, akik a nemzetbiztonsági stratégiáját felügyelték akkor, amikor Trump elrendelte egy dróncsapás végrehajtását, amelynek során megölték Kászem Szolejmánit, az iráni Forradalmi Gárda egyik legfontosabb katonai tábornokát. A hírszerzés a múlt hónapban figyelmeztette Trump kampánycsapatát, hogy a fenyegetések az elmúlt időszakban felerősödtek.

Teherán nem blöfföl, és nem is adja fel egyhamar

– mondták tisztviselők a Politico tudósítása szerint.

A fenyegetés súlyosságát érzékelve a Fehér Ház azonnal beleegyezett, hogy segítséget nyújtson Trump védelmének megerősítéséhez. Joe Biden elnök pénteken közölte, hogy felhatalmazta a titkosszolgálatot felügyelő belbiztonsági minisztériumot, hogy foglalkozzon a kéréseikkel.

Azt mondtam a minisztériumnak, hogy adjanak meg neki mindent, amire szüksége van

– mondta Biden.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)