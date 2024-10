Megölték a Hamász két libanoni parancsnokát

Az izraeli hadsereg néhány hete kezdett Libanonban is intenzív támadásokat, és az elmúlt napokban már szárazföldi csapatokat is küldött a határon túlra. A hivatalos közlés szerint az offenzíva célja az izraeliek tízezreinek visszajuttatása a Hezbollah által támadott észak-izraeli országrészben lévő otthonaikba. A hadsereg közlése szerint a szárazföldi offenzíva kezdete óta kétszázötven libanoni fegyverest öltek meg, Izrael kilenc katonát veszített a harcokban. Egy ilyen csapásban halt meg a Hezbollah vezetője, Naszrallah is.