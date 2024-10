Új utakat keres a túszok kiszabadítására Izrael

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szóvivője bejelentette, hogy a biztonsági kabinet éjszakai ülésén „új ötleteket” vitattak meg a Gázában fogva tartott túszok kiszabadítására vonatkozóan – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap. Az ülés körülbelül nyolc órán át tartott.

Egy izraeli tisztviselő a találkozó előtt elmondta, hogy a kabinet vizsgálja annak lehetőségét, hogy túszalkuval zárják le a gázai háborút.

A forrás szerint akár a Hamász palesztin terrorszervezet napokban megölt vezetője, Jahja Szinvár holttestét is felhasználhatják alkualapként a tárgyaláson.

Netanjahu irodája nem erősítette meg ezt az állítást.

Nem fejezzük be a háborút, amíg el nem érjük minden célunkat

– szögezte le a kormányfő hivatalának szóvivője.

Továbbra is katonai nyomást gyakorlunk a Hamászra. Láthatják ennek hatásait Dzsabalijában. Folytatjuk a Hamász tagjainak megölését. Pszichológiai összeomlásra törekszünk

– tette hozzá egy másik tisztségviselő.

Az ülés napirendjén szerepelt Izrael Iránnak adott válasza, a Netanjahu otthonát ért dróntámadás, a Libanonban és Gázában zajló harcok, valamint a túszmentésben való előrelépés lehetőségei.

A Sin Bét izraeli belbiztonsági szolgálat vezetője, Ronen Bar vasárnap Kairóban egyeztetett a túszok kiszabadításáról szóló tárgyalások újrakezdéséhez. Jahja Szinvárt a túszalku egyik fő akadályának tartották, így a megölése új helyzetet teremthet a kérdésben.

Borítókép: Egy tüntető az egyik túsz képét tartja (Fotó: Anadolu via AFP)