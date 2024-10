Világosan üzent Szijjártó Péter az orosz–ukrán háború kapcsán

Szijjártó Péter a kihelyezett kormányülésről nyilatkozva emlékeztetett, hogy az EU 2022 novemberében döntött az ukrán katonák kiképzésének megindításáról a tagállamok területén. – Mi, magyarok, ebben a misszióban nem veszünk részt, ahhoz katonát, pénzügyi forrást nem adunk, és Magyarország területén sem történik ilyen kiképzési művelet – mondta.

Két évvel ezelőtt már világossá tettük, hogy nem veszünk ebben részt, ugyanakkor nem akadályoztuk meg a többieket abban, hogy saját belátásuk szerint ebben az akcióban részt vegyenek

– tette hozzá. Rámutatott, hogy a misszió kétéves mandátumának meghosszabbítása most kerül napirendre, de hosszú vitákat és tárgyalásokat követően egy rendkívül veszélyes javaslatot terjesztenek be, ugyanis ez nem pusztán a művelet időbeli kiterjesztéséről szólna, hanem az EU katonai tanácsadókat is küldene Ukrajnába koordinálási feladatok végrehajtására.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a háború eszkalációs kockázata szempontjából kifejezetten veszélyes lépés.

Itt ugyanis az történne, hogy már nemcsak az Európai Unió területén történne kiképzés, hanem a kiképzésben részt vevő európai uniós katonai tanácsadókat Ukrajnába helyeznék ki

– húzta alá. – Veszélyes javaslat, sajnos, s úgy látjuk, a háború eszkalációjának, tehát továbbterjedésének kockázatát jelentősen növelné. Veszélyes ránk, Magyarországra nézve is, hiszen ha eszkalálódik az orosz–ukrán háború, akkor az először mindig a szomszédságban eszkalálódik, nem több ezer kilométerrel odébb – hangsúlyozta.

Úgyhogy ezen javaslatra mi nemet mondunk, ezt már jeleztük is az Európai Unió külügyi szolgálatának Brüsszelben, hogy ebben a formában a javaslatot nem áll módunkban támogatni. Kértük őket a javaslat átdolgozására

– tudatta. A miniszter kiemelte, hogy Magyarország továbbra sem vesz részt ebben a műveletben akkor sem, ha folytatódik, de jelenlegi formájában a kormány biztosan nem fogja támogatni a hosszabbítást. – A háborúnak véget kell vetni, mi a béke pártján állunk. Mi minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely békét hozhat, de semmilyen olyan kezdeményezést nem támogatunk, amely a háborús eszkaláció kockázatával, annak növekedésével járna, márpedig a mostani brüsszeli javaslat ilyen, így nemet mondunk rá – összegzett.

