Zelenszkij béketárgyalással készül az amerikai választásokra

Döntő pillanathoz érkezett az orosz–ukrán háború öt héttel az amerikai elnökválasztás előtt – írja a spanyol El País, hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij azzal a céllal utazott múlt héten az Egyesült Államokba, hogy felkészüljön az Oroszországgal való esetleges béketárgyalásra. Az ukrán elnök egy béketervet mutatott be látogatása idején, amellyel egyrészt felkészült a számára legrosszabbra, vagyis Donald Trump győzelmére. Ugyanakkor a lap szerint ezzel kifejezte szándékát arra is, hogy megteremtse az utat a háború mielőbbi lezárásához abban az esetben is, ha Kamala Harris győz.

Zelenszkij lépése nem meglepő, hisz az amerikai választásokkal nemcsak az elnöki szék sorsa dől el, hanem a Kijevnek szánt fegyverszállítmányok, pénzügyi segítség és diplomáciai támogatás jövője is.

A lap kiemeli, hogy két és fél év háború után Ukrajna elérte teljesítőképessége határát, és egy kemény tél elé néz, amikor a stratégiai bombázások miatt jelentős áramkimaradások várhatók. Az emberveszteségek is egyre nehezebben elviselhetők, és bár az ukránok bizonyították kitartásukat, moráljuk kezd gyengülni. Nem beszélve arról, hogy a külföldi nyomás is nő a tárgyalások érdekében, amelyek fájdalmas engedményeket követelnének Ukrajnától. Az El País ugyanakkor megjegyzi, hogy Zelenszkij torkán nehéz lesz bármit is lenyomni, ami nem Ukrajna területi integritásának megőrzéséről szól. Ezért keresztelte béketervét „győzelmi tervre”, amit múlt héten mutatott be Joe Bidennek.

Az ukrán elnök látogatásakor úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Ukrajna tárgyalóasztalhoz ülhessen, szükség van valami játékszabályokat megváltoztatóra, ami békekötésre kényszeríti Oroszországot. Ukrajna azonban elsősorban egy erődemonstrációval szeretné ezt elérni, ezért arra kérte szövetségeseit, hogy engedélyezzék számára, hogy nyugati forrásból származó, nagy hatótávolságú rakétákkal csapást mérjen Oroszországra. Ezen kívül katonai szállítmányok, pénzügyi segítség biztosítását és a NATO támogatását is követelte a jelenleg ellenőrzött területek védelmére, de mivel a cél az, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon tovább, a reakciók egyelőre kétértelműek a kérést illetően.

A háború, ami a csatatéren megrekedt, elérte azt a pontot, amely egyben a legveszélyesebb is. Ukrajna és egész Európa jövője bizonytalan lesz, ha szövetségesei egyszerűen engednek az agresszor zsarolásának

– fogalmaz a spanyol lap hozzátéve, hogy Zelenszkij jól tudja, hogy mindkét félnek engedményeket kell tennie.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)