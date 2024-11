A holland kormány túlélte az amszterdami antiszemita támadás okozta válságot

Nora Achahbar a pénzügyminisztérium államtitkára pénteken váratlanul kilépett a kabinetből, hogy tiltakozzon egyes politikusok azon állításai ellen, amelyek szerint Amszterdamban marokkói származású holland fiatalok támadták meg az izraeli szurkolókat a holland Ajax és a Maccabi Tel-Aviv november 7-i mérkőzése körül – jelentette a Reuters.

Dick Schoof holland miniszterelnök a Catshuis Koetshuisban tartott sajtótájékoztatóján a válságtanácskozás után (Fotó: ANP/AFP/Remko de Waal)

Lemondása válságot váltott ki miután a centrista NSC párt négy minisztere is kilépéssel fenyegetőzött. Ha ezt megtették volna, a koalíció elveszítette volna a parlamenti többségét.

„Arra a következtetésre jutottunk, hogy meg akarunk maradni, mint egy kabinet minden holland számára” – mondta Schoof egy pénteken késő este tartott hágai sajtótájékoztatón.

Mint ismert, az antiszemita erőszak az Ajax és a Maccabi Tel-Aviv közötti labdarúgó-mérkőzést követően robbant ki, amikor arab származású fiatalok zsidó szurkolókra támadtak, melyről a Magyar Nemzet is beszámolt. A VVD és PVV vezetői az eset kapcsán az integrációs problémákra hivatkozva javasolták a kettős állampolgárságú elkövetők holland állampolgárságának megvonását. A múlt heti erőszakos cselekményeket izraeli és holland politikusok is élesen elítélték, Amszterdam polgármestere szerint „antiszemita osztagok” támadtak izraeli szurkolókra. A rendőrség szerint az izraeli szurkolók megtámadtak egy taxit is, és elégettek egy palesztin zászlót.

Achahbar, a marokkói születésű volt bíró és ügyész több politikai személyiség megjegyzéseit sértőnek és rasszistának érezte – írta a De Volkskrant napilap.

Az elmúlt hetek polarizációja olyan hatással volt rám, hogy nem tudom és nem is akarom tovább betölteni a kabinetben betöltött pozíciómat.

– fogalmazott Achahbar közleményében.

Schoof tagadta, hogy a kabinetjének bármely tagja rasszista lenne. A koalíciót Geert Wilders pártja, a PVV vezeti, amely egy évvel ezelőtt az első helyen végzett az általános választásokon. Schoof korábban azt mondta, hogy az incidensek azt mutatják, hogy a hollandiai bevándorló hátterű fiatalok egy része nem osztja a „holland alapértékeket”.