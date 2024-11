Amerikában is manipulálták a kutatásokat, bemutatjuk a legdurvább példákat

„Ki az az Ann Selzer, és miért beszél most róla mindenki?” – kérdezte a Telex szerzője november 5-én. Meg is válaszolták a kérdést: „Ann Selzer Amerika egyik top közvélemény-kutatója, a felmérései jellemzően magas minőségűek, mindenki odafigyel rájuk, nagy súllyal számolják a különféle aggregátorok. Selzer kutatócége Iowa államban működik, itt van jó helyismerete és beágyazottsága, ezért az iowai közvélemény-kutatásai még a saját átlagához képest is pontosak és megbízhatóak szoktak lenni.”

Röviden, néhány nap távlatából nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a dollármédium által így leírt kutató nevéhez fűződik a 2024-es elnökválasztás legnagyobb tévedése, amely mintegy 16 százalékot tett ki. Selzer ugyanis a választás előtt pár nappal háromszázalékos Harris-előnyt mért – a rendszerint a republikánusok által megnyert, erősen rurális és agrárius jellegű – Iowa államban, míg a majdnem végleges eredmény 56-42,7 százalék lett, de Donald Trump javára. A balliberális dollármédium által „top közvélemény-kutatóként” leírt Selzer tehát összességében 16 százalékot tévedett, amely méretében Pulai András Publicus nevű cégének 2022 tavaszi manipulációjával vetekszik.

Pulai adatait egyébként azóta is zavartalanul terjeszti a balliberális média, mintha mi sem történt volna.

Az már csak hab a tortán, hogy az iowai Des Moines Register című lap által közzétett kutatás még a forint árfolyamát is megmozgatta, a Portfolió című portál pedig egyenesen így írt róla: „Kulcsfontosságú államban vezet Kamala Harris, nagyot csökkent Trump esélye a végső győzelemre”. A kategorikus kijelentőmód végül óriási tévedésnek bizonyult a Portfolió részéről.

A politikailag motivált kutatások és manipulációk listája ugyanakkor a 2024-es amerikai elnökválasztás kapcsán szokatlanul hosszú.

Kezdjük egy másik példával, amelyet szintén a Telex a következőképpen méltatott pár nappal a voksolást megelőzően:” a másik legmegbízhatóbbnak tartott kutató, a Siena is meglepő végső felméréssel állt elő: náluk Észak-Karolinában vezet 2 százalékponttal Harris”. Nos, a „másik legmegbízhatóbb” kutató „mindössze” gyenge 6,5 százalékot tévedett, ráadásul a „rossz irányba”, ugyanis Trump a majdnem végleges adatok mellett 51,1-47,7 arányban vezet a demokrata jelölt előtt.

„Természetesen” élenjárt a kínos manipulációs adatsorok közzétételében az egyre leharcoltabb hírnevű CNN. Ők például alig egy héttel a voksolás előtt a végül egyaránt Trump által megnyert Wisconsin és Michigan államokban 6, illetve 5 százalékos Harris-előnyt sugalmaztak. Aztán Arizona államban egyszázalékos Harris-előnyről írt a CNN egy héttel a választás végső napja előtt, erre ott 87 százalékos feldolgozottság mellett 6 százalék feletti különbséggel vezet a megválasztott republikánus elnök.

Vissza az országos kutatásokhoz! November 2-án a – hazánkban is kiadott – Forbes országosan kétszázalékos előnyt mutatott ki a demokrata alelnöknek, míg Trump a majdnem végleges számok mellett 2,5 százalékkal vezet országosan. Megnéztük a RealClearPolitics nevű szakoldal összesítéseit, és az AtlasIntel, illetve a Rasmussen nevű kutatókon kívül az összes, október 23. után közölt országos kutatás tévesnek bizonyult.

Szintén tanulságosak a baloldali irányba végletesen elfogult, hazánkról régóta hazug stílusban és tartalommal tudósító MSNBC előrejelzései. A lap nem sokat vacakolt a felmérésekkel, inkább megkérdezett 17 úgynevezett „politikai szakértőt”. Rotimi Adeoye pennsylvaniai újságíró azt jósolta, hogy államát Harris nyeri, de végül ott is Trump nyert. Billy Ball észak-karolinai újságíró országosan jósolta Harris győzelmét, de hiába. Brian Tyler Cohen, a „Hazugságok nélkül” podcast műsorvezetője azt jósolta, hogy „Trump hazudni fog, de a számok nem”. Nos, végül a számok sem hazudtak. Összességében az MSNBC 17 szakértőjéből 13 már biztosan tévedett.

Sokatmondó összegzést közölt a kutatásokról a brit BBC. Megállapították, hogy Trumpot immár harmadjára mérték alul a kutatók, a kutatások átlaga pedig minden csatatérállamban tendenciózusan gyengébbnek mutatta a republikánus jelöltet a végső eredményénél. Wisconsinban ez az átlagos hiba csak kétszázalékos, de ez éppen elég volt a végső győztes személyének félrekalkulásához. Nevadában és Arizona államban viszont a hibák átlaga már több, mint 3,5 százalékos volt.

Az elég simának bizonyult Floridában a kutatások átlaga csak 5 százalékos Trump-előnyt mutatott, de a végeredmény 13 százalékos republikánus siker lett. A demokrata New Jersey államban ugyan tényleg Harris nyert, viszont az előrejelzett 20 százalékos különbség helyett 92 százalékos feldolgozottság mellett csak alig több, mint ötszázalékos előnnyel.

A BBC által megkérdezett szakértők egyébként hazánkra is fontos tanulsággal szolgálnak az online-mérések megbízhatatlanságát illetően. Ezek egyes magasan képzett, fiatal, sokszor otthonról dolgozó választókat felülmérnek, míg más csoportokat feltűnően alul. Magyarországon ilyen módszerekkel dolgozik a Magyar Pétert a Fidesz szintjére emelni próbáló 21 Kutatóközpont, ahol korábban Magyar asszisztense, Seprenyi Anita projektvezető volt. Szintén ilyen a DK-közeli Idea Intézet módszertana is.

Ahogy azt a minap a Magyar Nemzet megírta, a balliberális kutatók Magyarországon is nagyban hasonlóan dolgoznak amerikai társaikhoz. Egyfajta manipulációs kerekasztalt hoztak létre a baloldali közvélemény-kutató cégek, s rendszeres találkozókon, politikai menetrend alapján haladva egyeztetnek – tudta meg a Magyar Nemzet.

Ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” hirtelen a Tisza Párt vezetését mutatták ki. Az utóbbi hetek pártpreferenciára vonatkozó felmérései, amelyek már a Tisza Párt előnyét mutatják a kormányoldallal szemben, nem mások, mint ennek a manipulációs kerekasztalnak a közvéleményt befolyásoló politikai termékei.

Ahogy most az Egyesült Államokban, és 2022-ben Magyarországon is láthattuk, ezeket a manipulációkat a valós választások tudják leleplezni, így aztán nehéz a véletlen művének tekinteni, hogy 2026-ig a Tisza Párt egyetlen időközin sem meri megmérettetni magát.