Az európaiak egyértelmű jelét adták, hogy változást akarnak

Nemrégiben a Patrióták Európáért pártcsalád első közgyűlésén Santiago Abascalt, a spanyol VOX párt vezetőjét választották a pártszövetség elnökévé. Ennek kapcsán a spanyol politikus Magyarországgal kapcsolatos álláspontjáról, az európai konzervatív összefogás jelentőségéről és az illegális migráció problémájáról kérdeztük Farkas Vajkot, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetőjét.

– Mit jelent Magyarország számára, hogy Santiago Abascal lett a Patrióták elnöke?

– A patrióta erők folyamatosan erősödnek a nyugati világban. Az USA-ban Donald Trump elsöprő győzelmet aratott, és Európában is egyre nagyobb az illegális migrációt ellenző, a családot támogató és a „woke”-őrület helyett az emberek problémáival foglalkozó erők támogatottsága. Az európai nemzetek polgárai egyértelmű jelét adták tavasszal annak, hogy változást akarnak Európában.

Ennek az egyre erősödő követelésnek lett megtestesítője a Patrióták Európáért frakció, majd a párt létrehozásával nagy lépést tettek előre a patrióta erők, hogy ne elszórtan, egymástól függetlenül, hanem kontinensszerte szervezettebben, együtt dolgozva politizáljanak. Amint azt tudjuk, „együtt erő vagyunk…”.

A Patrióták Európáért pártcsaládnak nemcsak kezdeményezője volt a magyar miniszterelnök, de egyik emblematikus alakja is. Persze a globalista, fősodratú brüsszeli és médiaelit évek óta démonizálja, de Orbán Viktor az Európában változást akarók számára ismert vezető, és hasonló karakterű politikát várnak, mint amelyet a magyar kormányfő végez.

Ebbe a sorba tartozik a spanyol konzervatív VOX elnöke, Santiago Abascal is, aki többször találkozott a magyar miniszterelnökkel, és aki barátként tekint Magyarországra, a magyarokra. Az ő személyében tehát egy magyarbarát, a magyar jobboldal régi harcostársa került a Patrióták élére, aki úgy tudja majd vezetni az új európai politikai pártot, hogy közben érti a magyarok problémáit is. Ráadásul alelnökként egy magyar politikus, Gál Kinga is segítségére lesz Abascalnak a harmadik legnagyobb európai politikai erő vezetésében.

– A spanyol politikus felszólalt a CPAC-en is. Honnan ered az együttműködése az Alapjogokért Központtal?

– Az Alapjogokért Központ kiterjedt és aktív nemzetközi tevékenységet végez. Nagyon sok országban vannak barátaink az Egyesült Államoktól Olaszországig. A központ egyik specialitása a hispán világra, az Ibériai-félszigetre és Ibéramerikára fordított kiemelt figyelem. A VOX és pártalapítványa, a Disenso mindig partner volt abban, hogy nyitni tudjunk a több száz millió embert számláló hispán világ konzervatív erői felé. Santiago Abascal meg is látogatta a központunkat.

Ma már mondhatjuk, az Alapjogokért Központ híd az ibéroamerikai és a magyar jobboldal között, ami a madridi irodánk megnyitásával még egyértelműbb lett.

Európa legnagyobb konzervatív dzsemborija, a nemzeti erők nemzetközi együttműködésének egyik platformja és motorja, az Alapjogokért Központ által szervezett CPAC Magyarország idén volt az eddigi „leghispánabb”. Több mint 15 fellépő érkezett a térségből, maga Santiago Abascal, de Eduardo Bolsonaro, José Antonio Kast is, akik Magyarország barátai és saját országuk meghatározó politikai vezetői. Latin-Amerika messze van Magyarországtól. Kellenek ezek a barátságok ahhoz, hogy áthidalhassuk a földrajzi távolságot.

– Mik a közös pontok a VOX célkitűzései és a magyar kormány politikája között?

– Európa, a spanyolok és a magyarok jövőjét érintő legfontosabb kérdésekben gyakorlatilag ugyanazt képviselik: a „no migration, no woke” mellett a családbarát politikát is, és nagyon hasonlóak az Európa jövőjéről alkotott vízióik is. A magyar kormány és a VOX is úgy gondolja, hogy Európát meg kell menteni, de az európai intézmények azért vannak, hogy azokon keresztül a magyarok és a spanyolok érdekeit érvényesítsük, nem pedig azért, hogy Brüsszel érdekeit kényszerítsük rá a tagállamokra.

– A VOX markánsan bevándorlásellenes, és egyre népszerűbb Spanyolországban. Mit üzen a spanyoloknak és Európának, hogy Santiago Abascal lett a Patrióták elnöke?

– Az Európa előtt álló egyik legnagyobb kihívás az illegális migráció. Biztonsági, kulturális és demográfiai kihívás egyaránt. Ha valakik, akkor a spanyolok tudják, mit jelent és milyen következményei vannak az illegális bevándorlásnak.

Emlékezzünk csak a 2017-es barcelonai iszlamista terrortámadásra, amelyben 15-en meghaltak és több mint százan megsérültek. Az elkövető fanatizált fiatalok hónapokon keresztül készültek arra, hogy a lehető legtöbb emberéletet követelő merényletet tudjanak elkövetni. Ma Spanyolországban az iszlám a második legnagyobb vallás és folyamatos az illegális bevándorlók érkezése a tengeren keresztül, de rendszeresen próbálkoznak a Ceutát és Melillát Marokkótól elválasztó fal átmászásával is.

Spanyolországnak ma szocialista kormánya van, amely nem foglalkozik a határok megvédésével, sőt épp a napokban jelentették be, hogy a következő években közel egymillió illegális bevándorló helyzetét legalizálják. A VOX az egyetlen olyan spanyol politikai erő, amely egyértelműen fellépne az illegális migrációval szemben és kitelepíttetné azokat, akik súlyos bűncselekményt követnek el.

Az, hogy Abascallal spanyol elnöke lett a Patriótáknak, azt is üzenik Európának, hogy erősítenek az illegális migrációval szembeni fellépés területén.

Spanyolország Európa negyedik legnagyobb állama, így az is érthető, hogy egy spanyol párt helyet kap a patrióták vezetésében. A VOX régóta a harmadik legnagyobb spanyol párt, a napokban pedig azt látni, hogy megugrott a népszerűsége.

A több mint kétszáz ember életét követelő Valencia környékén pusztító tragikus villámárvizek kezelésében, a mentésben és helyreállításban csődöt mondott mind a szocialista vezetésű központi állam, mind a néppárti vezetésű regionális kormány. Nem csoda, hogy a természeti katasztrófa helyszínére látogató Pedro Sánchez miniszterelnöknek el kellett menekülnie az őt szidalmazó és sárral dobáló emberek elől. Eközben a VOX politikusai két kezükkel segítettek a rászorulóknak.

– A VOX emellett rendszeresen felszólal a Spanyolországban zajló alkotmányellenes folyamatokkal szemben is. Nagyobb hangot kaphatnak így Európában?

– A hagyományos pártok, a fősodratú média európai szinten és a tagállamokban is mindent megtesz azért, hogy elhallgattassa a patrióta erőket. Emlékezzünk a miniszterelnök felszólalására, amit be akartak tiltani Brüsszelben, emlékezzünk arra, hogy a lehető legantidemokratikusabb módon a Patrióták nem kapták meg az Európai Parlamentben a harmadik legnagyobb frakciónak járó pozíciókat, emlékezzünk a Tusk-kormány demokráciaellenes ámokfutására a konzervatívokkal szemben Lengyelországban.

A legmegdöbbentőbb, hogy még erőszakra is volt példa, amikor Robert Fico ellen követtek el merényletet.

Spanyolországban is mindent megtesz a két nagypárt, a szocialisták és a néppárt, hogy elhallgattassák, a szalonképtelenség látszatát keltsék a VOX-szal kapcsolatban. Ráadásul Spanyolországot egy szocialista-szélsőbaloldali koalíció kormányozza. Érdekes módon nem hallani az EU-s intézmények kritikáit azzal szemben, ahogy a jelenlegi spanyol kormány igyekszik ellehetetleníteni a jobboldali médiát. Az összehangolt támadások ellen a patrióta erők jobban tudnak majd ellenállni most, hogy már egy pártcsaládot alkotnak.

