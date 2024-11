Donald Trump győzelmével megtörik a kék fal

Miközben a legfontosabb csatatérállamot, Pennsylvaniát is megnyerte Donald Trump, egyre biztosabbá válik, hogy behúzza az amerikai elnökválasztást, valamint a republikánusok is visszaszerzik a többségüket a szenátusban. Donald Trump karnyújtásnyira lévő győzelme kapcsán Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője azt mondta lapunknak:

A szavazatok összeszámlálásának alakulásával úgy tűnik, hogy megtört a kék fal. Ez pedig azt jelenti, hogy azok a választói rétegek, akik eddig a stabil bázisát adták a Demokrata Pártnak, átpártolnak a republikánusokhoz. A párt a törvényhozás mindkét házában meg tudja őrizni vagy szerezni a vezetést, így az elkövetkező két évben szabad keze lehet.

A szakértő hozzátette, hogy több hivatalban lévő demokrata szenátor elveszíteni látszik a mandátumát (mint Tammy Baldwin Wisconsinból és Joe Tester Montanaból), ami azt is jelenti, hogy számos államban őket lecserélik a jobboldali értékrendet vallókra. Ez pedig része annak a trendfordulónak, amit látunk – fogalmazott Erdélyi Rezső Krisztián.

Mindenféleképpen meg kell várni a végeredményt, de a csatatérállamokban Trump jobban áll, Észak-Karolinában biztos a győzelme. Ezt válaszolta a Magyar Nemzet megkeresésére Baráth Gábor Gergely. A történész szerint az is fontos, hogy a Republikánus Pártnak áll a zászló a szenátusban és a képviselőházban is, de itt is meg kell várni a végeredményeket. Kiemelten fontos, hogy melyik pártnak lesz többsége a kongresszus alsó- és felsőházában – tette hozzá.

Mint arról lapunk már több cikkben is beszámolt, a volt elnök győzelemre áll a keddi amerikai választáson. Orbán Viktor magyar kormányfő a közösségi oldalán pedig úgy fogalmazott:

Jó reggelt, Magyarország! Úton egy gyönyörű győzelem felé.

Donald Trump győzelme sokat jelentene Európának és a térségnek. Trump békepárti, az orosz–ukrán háborút szeretné lezárni, győzelmével közelebb kerülnénk a békéhez. A béke Európa számára sürgős, különösen gazdasági szempontból. Az elmúlt két és fél év elhibázott szankciós és energiapolitikája sokba került a kontinensnek

– nyilatkozta lapunknak a történész.

Borítókép: Donald Trump elsöprő győzelmet aratott az amerikai elnökválasztáson (Fotó: AFP)