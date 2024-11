Egyetlen délelőtt alatt a Hezbollah hatvan rakétát lőtt ki Izraelre

A legfrissebb információk szerint a Hezbollah legalább 35 rakétát lőtt ki Libanonból Észak-Izrael irányába – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap. A támadások során Nyugat-Galilea felé körülbelül tíz rakétát lőttek ki, amelyek közül a legtöbbet sikerült elfognia az izraeli légvédelmi rendszernek, míg a további rakéták nyílt területeken csapódtak be. További mintegy huszonöt rakétát indítottak Libanonból a Golan-fennsík irányába, ezek szintén nyílt területen csapódtak be.

Sérülésekről nem érkezett jelentés.

Egy korábbi támadással együtt immár meghaladta a hatvanat a vasárnap délelőtt során Izraelre kilőtt rakéták száma – közölte ez izraeli hadsereg (IDF).

Az IDF egyúttal figyelmeztetést adott ki a libanoni Baalbek környékén élő civileknek, arra kérve őket, hogy hagyják el otthonaikat, mivel légicsapások várhatók a Hezbollahhoz kötődő célpontokkal szemben.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/qfvSP5hUJW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024





Borítókép: Rakétákat semmisít meg a Vaskupola Izrael egén (Fotó: AFP)