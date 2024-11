Gyorsul az orosz csapatok előrenyomulása

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Joe Biden amerikai elnök engedélyezte Ukrajnának, hogy amerikai fegyvereket használjon orosz területek ellen. Ukrajna be is vetette ezeket a nagy hatótávolságú rakétákat és fegyverrendszereket. Biden elnök döntése, hogy taposóaknákat is szállít Ukrajnának, egy időben történik az orosz hadsereg frontvonalon történő gyorsuló előretörésével.

A BBC Verify friss jelentése szerint az orosz hadsereg 2024-ben mintegy hatszor annyi területet szerzett meg Ukrajnában, mint 2023-ban. A Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) adatai szerint Moszkva előrenyomul a keleti Donbasz régió kulcsfontosságú ukrán logisztikai központjai felé. Ezzel szemben Ukrajna meglepetésszerű támadása Oroszország Kurszk régiójában megfeneklett, az orosz csapatok visszaverték a kijevi offenzívát. Szakértők a támadás sikertelenségét stratégiai katasztrófának nevezték, figyelembe véve Ukrajna emberi erőforrásainak hiányát.

Az ISW adatai azt mutatják, hogy Moszkva erői idén eddig mintegy 2700 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, szemben a 2023-as 465 négyzetkilométerrel, ami közel hatszoros növekedést jelent

– írja a BBC.

Marina Miron, a londoni King’s College védelmi kutatója szerint az ukrán keleti front összeomolhat, ha Oroszország ilyen ütemben folytatja előrenyomulását. Szeptember 1. és november 3. között több mint 1000 négyzetkilométer került orosz kézre, ami a közelmúltbeli gyorsulást mutatja. Kupjanszk (Harkiv megye) és Kurahovo (Donyeck megye) városok szenvedték el a legnagyobb veszteségeket,

utóbbi kulcsfontosságú logisztikai központhoz vezető út mentén fekszik.

A BBC által hitelesített felvételek megerősítik az ISW elemzését. Egy november 13-án közzétett videó orosz páncélozott járművekből álló konvojt mutat Kupjanszk közelében, amelyet mindössze négy kilométerre a város legfontosabb hídja előtt vertek vissza. Emellett az októberben visszafoglalt Vuhledar városánál is folytatódnak az összecsapások, ahol Oroszország erőteljesen támadja Kurahovót.

Jevgenyij Szasziko ezredes, az ukrán vezérkar volt stratégiai kommunikációs vezetője szerint Oroszország hatalmas fogóval veszi körbe a városokat, fokozatosan ledarálva a védelmet. A BBC által hitelesített felvételek a város jelentős pusztulását támasztják alá.

Az ISW adatai szerint Moszkva jelenleg 110 649 négyzetkilométert ellenőriz Ukrajnában, míg Ukrajna Kurszkba történt betörése során alig több mint 1171 négyzetkilométert foglalt el – ebből az oroszok már visszaszerezték közel a felét. Az orosz előrenyomulás azonban óriási veszteségekkel járt. A BBC orosz nyelvű szolgálata szerint legalább 78 329 orosz katona halt meg a 2022. februári teljes körű invázió óta, a szeptemberi és novemberi veszteségek pedig több mint másfélszer nagyobbak voltak, mint 2023 azonos időszakában.

Oroszország mintegy 50 000 katonát vezényelt a régióba, és az ISW adatai szerint október óta 593 négyzetkilométert visszaszerzett Kurszkban.

A terület birtoklása mindkét fél számára kulcsfontosságú a potenciális tárgyalásokon. Bár béketárgyalásokról egyelőre nincs szó, a megválasztott amerikai elnök, Donald Trump kijelentette, hogy 24 órán belül véget vethet a háborúnak, de nem részletezte hogyan.

Ukrajna kedden először indított amerikai gyártmányú nagy hatótávolságú rakétákat Oroszország területére, miután Washington engedélyezte. Ez Kurszk régió egy részének megtartására irányult, amely alkupozíciót jelent a jövőbeli tárgyalásokon.

Borítókép: A 57. dandár katonái rohamgyakorlatot végeznek Harkiv megyében (Fotó: AFP)