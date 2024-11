Magyarország számára sosem közömbös, hogy mi történik Romániában

Kelemen Hunor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltje ismét indul a köztársasági elnöki választásokon. Egy kisebbségi létben politizáló elnökjelöltnek fontos megragadni minden alkalmat, amikor közösségének képviseletére, politikai akaratának kinyilvánítására van esélye.

Kampányban a jelölt meg tudja mutatni saját magán keresztül a közösséget és annak céljait, ez az indulás 'tétje'

– hangsúlyozta lapunknak Szakáli István Lorándot az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója.

November 24-én lesz az elnökválasztás első fordulója, ezt követően december 1-én, tehát a következő vasárnap lesznek a parlamenti választások, majd pedig azt követően december 8-án az elnökválasztás második fordulója. A szakértő szerint a magyar közösség üzeneteinek eljuttatására remek lehetőséget ad az elnökjelölti indulás, ami a parlamenti választások kampányával kiegészítve, biztosít több lehetőséget, nagyobb felületet arra, hogy a romániai magyarok eljuttassák politikai üzeneteiket a lehető legszélesebb körben.

A többségi nemzet körében is elismert Kelemen Hunor felkészültsége és hozzáértése

– emelte ki Szakáli István Loránd.

Az látszik, hogy Kelemen Hunor egy nagyon dinamikus kampányt folytat és fontos üzeneteket juttat el. Központi üzenete az állampolgárokat szolgáló állam gondolata, ami Romániában egy teljesen újszerű és erős üzenet, figyelembe véve a többi jelölt főleg bulvártémákba kiteljesedő kampányát. Az RMDSZ-nek sikerült mobilizálni, sikerült jól mozgósítani az erdélyi magyar közösséget, és ennek fényében megvan az esély arra, hogyha ezt a lendületet, ezt a mozgósítási képességet fenn tudja tartani, akkor december elsején a parlamenti választásokon is jó eredményt érjen el – hívta fel rá a figyelmet. Szakáli István Loránd.

Nagy esélyt látok arra, hogy az RMDSZ megismételje a nyári jó szereplését, és valahol 6 és 7 százalék közötti eredményt fog elérni a parlamenti választásokon is

– emelte ki.

A szociáldemokraták elnökjelöltje, a jelenlegi miniszterelnök, Marcel Ciolacu várhatóan bejut majd a második fordulóba és nagy esély van arra is George Simion, az AUR az elnöke is ott lesz a második fordulóban. A parlamenti választások kapcsán elmondta, hogy megvan az esély arra, hogy mind a két szélső jobboldalinak mondott párt bejut. Az AUR 15 és 20 százalék közötti eredményt is elérhet valamint,

az SOS Románia Pártnak is megvan az esélye arra, hogy 10 százalék körüli eredményt tudjon felmutatni.

Magyarország szempontjából is fontos a választások kimenetele, a nemzeti kérdések mellet nem elhanyagolható Románia geopolitikai helyzete sem, hiszen egy szomszédos országról beszélünk.

Magyarország kitartóan támogatja Románia schengeni övezethez való csatlakozásának törekvéseit, de Románia Magyarország egyik legfontosabb külkereskedelmi partnere is – tette hozzá a szakértő.

Mind az Európai Unió, mind a NATO, mind pedig Magyarország szempontjából fontos a két ország jó kapcsolata. A gazdasági lehetőségek tekintetében is fontos tény, hogy Románia, a Fekete-tenger mélyén található gázmezővel rendelkezik, amely nagy szerepet játszat az esetleges kiaknázások után a régió energiapolitikájában is, és Magyarország ellátásbiztonságához is hozzájárulhat.

A szakértő beszélt arról is, hogy

Elemi érdeke a két országnak, hogy Magyarország értse a romániai politikai folyamatokat, és amennyire lehet, előre lássa és alkalmazkodjon .hozzájuk, hogy megfelelően alakítható legyen a szomszédsági, a szövetségesi és a magyar kisebbséggel kapcsolatos viszony is.

Meg kell jegyezni, hogy a romániai rendszerváltozás óta az RMDSZ mindig ott volt a parlamentben, mindig lehetősége volt arra, hogy a magyar nemzeti közösség érdekeit képviselje. Emellett azt is ki kell emelni, hogy az elmúlt 34 évből az RMDSZ közel 14 éven keresztül kormányzati tényező is volt.

A választásokat követően nagyon könnyen előállhat az a helyzet, hogy az RMDSZ lesz a mérleg nyelve. A román pártok szempontjából egy kívánatos partner lehet, aki pragmatikus alapon – a szélsőséges AUR-t és SOS-t leszámítva – együtt tud működni bármelyik másik párttal.

Borítókép: Kelemen Hunortól (Fotó: Csudai Sándor)