Nem kímélte Pressmant Szijjártó Péter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter őszintén beszélt a magyarokat kioktató, politikai felforgató tevékenységet végző Pressmanről.

„...amikor a jelenlegi nagykövet ide érkezett már akkor világos volt, hogy ő sokkal inkább helytartóként, sem mint nagykövetként tekint magára. Sokkal inkább gondolta azt, hogy neki küldetése az, hogy itt a kormányt kioktassa, a magyar embereket leckéztesse, és a magyar ellenzéket vezesse” – mondta el a műsorvezető kérdésére Szijjártó Péter.

„Nem véletlen, hogy soha nem is volt, aztán igazi személyes kommunikáció hivatalosan közöttünk, mert egész egyszerűen sem nekem, sem a kormánynak intézményesen nincsen szüksége arra, hogy egy itt működő elvileg nagykövet kioktasson minket abból, hogy hogy kéne csinálni a dolgunkat. Tehát én, hogyha a magyar nagykövet bárhol a világon tized ilyen viselkedést tanúsítana, mint az Egyesült Államok nagykövete Budapesten, hát úgy penderítenem ki a minisztériumból, hogy a lába nem érné a földet” – tette hozzá a tárcavezető.



„Az elmúlt 4 évben is a nagykövet úr jól láthatóan egy ellenzéki liberális politikai küldetésnek fogta föl az itteni munkáját. És ugye van az a magyar mondás, hogy amilyen az adjonisten olyan a fogadjisten. Hát így is alakult a kapcsolatunk ellentétben a Trump elnök előző időszaka alatt az akkori nagykövet úr arra koncentrált, hogy hogyan lehet a kétoldalú kapcsolatokat javítani, tehát mindig a szándék a kérdés, úgyhogy hát, ahogy lenni szokott Amerikában elnökváltás esetén általában váltják a nagyköveteket Magyarország esetében is így volt ez mindig, tehát amikor változott az amerikai elnök személye, akkor változott a budapesti nagykövete” – mondta el Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter (fotó: MTI/Kocsis Zoltán)