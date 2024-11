Orbán Balázs: A nemzetközi versenyben is bizonyítani kell

„Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nemcsak gyönyörű, ezeréves történelme és nemcsak nagyon szép jelene van, hanem egy – reményeink szerint – dicsőséges jövő is áll előtte” – húzta alá, majd úgy folytatta: fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrierlehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy az MCC egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlásképzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket.

Mint mondta, az MCC működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzetstratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni.

Véleménye szerint „nem fogunk tudni sikeres nemzetstratégiát felépíteni, sikeres nemzetstratégiában gondolkodni, a magyarság határokon átnyúló, kulturális újraegyesítésében gondolkodni akkor, ha az anyaországi fiatalok nem ismerik a határon túli magyarság sorsát, jelenét, problémáit, boldogságát, mindennapjait”, és ebben a megismerésben az MCC tud segíteni. Orbán Balázs tájékoztatása szerint az MCC Magyarországon és a Kárpát-medencében már 31 helyszínen érhető el, és már mintegy nyolcezer diákkal foglalkozik.

Hozzátette, hogy a tehetséggondozó intézmény, amely kifejezetten azokat a diákokat célozza meg, akik szeretnek tanulni, akik jól boldogulnak az általános iskolákban, a középiskolákban, illetőleg az egyes felsőoktatási intézményekben, de valami mást, valami többet is szeretnének.

Mint mondta, az MCC nem konkurenciája ezeknek az intézményeknek, tevékenységei inkább ott kezdődnek, ahol az iskolák programjai véget érnek.

Elengedhetetlen a tehetséggondozás

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke ünnepi beszédében rámutatott, hogy a tehetséggondozás elengedhetetlenül fontos akkor, amikor a nemzet jövőjéről beszélünk, hiszen ha nem lenne értelmiségi utánpótlás, akkor néhány évtizeden belül a vajdasági magyar közösségnek a jövője megkérdőjeleződhetne.

Minden, amit teszünk a mindennapokban Magyarország kormányának segítségével, annak érdekében tesszük, hogy a Vajdaságban legyen magyar jövő évtizedek múlva is

– húzta alá. Közölte, hogy az MCC vajdasági központjában 140 diák tanul.

Ez azt bizonyítja, hogy egyrészt itt vannak jók, akik majd kiválóak lesznek, másrészt pedig vannak olyan, a közösség ügyei iránt elkötelezett fiatalok a Vajdaságban, nem csak Szabadkán, akik képezni szeretnék magukat, és később a tudásukat a közösség szolgálatába szeretnék állítani

– húzta alá.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook/MCC)