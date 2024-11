Óvodások estek csapdába az áradások miatt Spanyolországban + videó

Iskolából és tetőről mentették az embereket az ítéletidő miatt a dél-spanyolországi Cádizban. A több mint kétszáz halálos áldozatot követelő, Valencia régiót sújtó vihar és áradások után ezúttal a déli Andalúziát ostromolja az időjárás. Szerdán Málaga belvárosában, valamint a megye több településén történtek súlyos áradások az özönvízszerű esőzések miatt, csütörtökön pedig már a portugál határ menti területeken okozott drámai helyzeteket az időjárás.

#Internacional || Una nueva Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ha causado fuertes #lluvias e inundaciones repentinas en #Málaga, España; las intensas precipitaciones han afectado varias zonas de la ciudad, provocando caos en el tráfico y daños materiales.

A hatóságok tájékoztatása szerint bár az Állami Meteorológiai Ügynökség (AEMET) kiadta a riasztást, és az önkormányzatok is készültek felhőszakadásra, végül a vártnál sokkal több eső esett, ami miatt a Guadiaro folyó, valamint több patak is kilépett a medréből.

A katasztrófavédelem szakembereinek végül több kisgyereket és az óvónőt is ki kellett menteniük a cádizi Jimena nevű falu óvodájából, miután az árvíz miatt bent rekedtek, az Esparragal nevű településen pedig a patak áradása miatt hat főt az egyik lakóház tetejéről mentettek ki helikopterrel.

Mindannyian épségben túlélték a történteket.

⭕️DIRECTO | Moreno espera que este viernes se recupere la normalidad en el ámbito educativo de Andalucía

Cádizban, csakúgy mint egy nappal korábban Malagában, rengeteg útszakaszon korlátozni kellett a forgalmat a hömpölygő víz miatt, egyes területeken pedig még pénteken is fenntartják a meteorológiai riasztást, mert továbbra is számítani kell heves esőzésekre. Huelva megyében lefújták a tanítást, amely közel százezer diákot érint, de az árterületek közelében fekvő műszaki vizsgaállomások nagy részét is bezárták, mert tartanak az újabb áradásoktól.

Közben a Malagában elővigyázatosságból kitelepített mintegy négyezer embernek engedélyezték, hogy visszatérjenek otthonukba, mivel elmúlt a veszély. A hatóságok tájékoztatása szerint az árvíz okozta károk tetemesek, rengeteg mezőgazdasági terület került víz alá, de több településen is még napokig eltarthatnak a takarítási munkálatok. A vasúti közlekedést és a reptéri forgalmat ugyanakkor sikerült teljesen helyreállítani, és a legtöbb málagai iskolában a tanítás is a megszokott rendben folytatódott tovább.

Hoy aún seguimos pendientes de los últimos coletazos de la DANA en Andalucía



En las últimas horas se ha ido desplazando hacia Huelva dejando lluvias intensas en Sevilla y Cádiz



Desde Málaga, Patricia Rodríguez

En las últimas horas se ha ido desplazando hacia Huelva dejando lluvias intensas en Sevilla y Cádiz

Desde Málaga, Patricia Rodríguez

La DANA ha dejado en Andalucía mucha lluvia, destrozos materiales y algunos sustos, pero sin víctimas mortales



Te lo contamos en el TD

▶️https://t.co/mqhOpSSLt5

La DANA ha dejado en Andalucía mucha lluvia, destrozos materiales y algunos sustos, pero sin víctimas mortales

Te lo contamos en el TD

A valenciai régióban sem számítanak a következő napokban több esőre, úgyhogy a mentőcsapatok folytatják az október végi ítéletidő okozta károk elhárítását, továbbá a 16 eltűnt felkutatását.

🧑🏼‍🚒🚒 Seguimos trabajando en los efectos de la #DANA en #Valencia, y siguen llegando refuerzos de efectivos del #CBPC

🧑🏼‍🚒🚒 Seguimos trabajando en los efectos de la #DANA en #Valencia, y siguen llegando refuerzos de efectivos del #CBPC

Trabajamos divididos en equipos para cubrir dos poblaciones, #Catarroja y #Sedaví, donde hemos realizado un centenar de intervenciones en los últimos 2 días

Valencia elnöke pénteken a regionális parlament előtt bejelentette, hogy felállít egy parlamenti vizsgálóbizottságot, amely részletesen tisztázza a felelősségi kérdéseket a történtek kapcsán.

A valenciaiaknak joguk van tudni mindenről, ami történt, a kezelt információkkal és a döntésekkel kapcsolatban is […] Tudnunk kell, hogy az október 29-ig tartó, negyedszázad alatt finomított és továbbfejlesztett protokollok miért nem voltak elégségesek az emberi veszteségek elkerülésére

– fogalmazott Carlos Mazón.

Hozzátette ugyanakkor, hogy elsődlegesen a Teresa Ribera ökológiai miniszter alá tartozó Júcar Vízügyi Hatóság hibázott aznap, ugyanis töredezett, pontatlan és késői információkat szolgáltatott számukra, ami végül a Magro folyó megáradásához, a Forata-gát feltöltődéséhez, végül a Poyo-szurdok példátlan vízszintemelkedéséhez vezetett el, utóbbi miatt vált Paiporta a katasztrófa epicentrumává.

En Paiporta, han continuado los trabajos de achique y apertura de vías. Además, equipos de buceo de la UME #EBUME apoyados por unidades cinológicas, han llevado a cabo búsquedas en la #Albufera 🌊🐕#dana

Mis amigos de Paiporta me han pedido que siga denunciado. Están sin nada, sin luz, agua, teléfono. Casi no han tenido ayuda de los gobiernos. Me la sopla el color.

Mis amigos de Paiporta me han pedido que siga denunciado. Están sin nada, sin luz, agua, teléfono. Casi no han tenido ayuda de los gobiernos. Me la sopla el color.

Hay túneles inundados con coches y cadáveres, se les ve también debajo de las montañas de coches. Están desamparados

Saját felelőssége kapcsán leszögezte, hogy a természeti katasztrófa napján ugyan nem módosította a napirendjét, de tudatában volt mindennek, ami történik és nem halogatott egyetlen döntést sem. Nyomatékosította, hogy átérzi és megérti a valenciai lakosság dühét és frusztrációját, melyet múlt hétvégén egy több mint százezer fő részvételével lezajlott tüntetésen fejeztek ki, de nem távozik posztjáról, és senkit sem távolít el a regionális kormányból sem. Hozzátette ugyanakkor, hogy felállít a vizsgálóbizottság mellé egy helyreállítási tanácsot is, ahova kinevez egy alelnököt, és ezen keresztül fogják koordinálni az árvíz okozta „gazdasági és társadalmi helyreállítást”.

🔹Carlos Mazón comparece por la DANA



🔹Carlos Mazón comparece por la DANA

🗣️"Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas"#Mañaneros15N

Spanyolországot egy több éve tartó, súlyos aszályos időszak után sújtják történelmi viharok és áradások. Az AEMET tájékoztatása szerint az október óta lehullott csapadékmennyiség 50 százalékkal haladja meg az ebben az időszakban megszokottat.

Borítókép: Áradás Spanyolországban (Fotó: NurPhoto via AFP)