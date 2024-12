A kevés vadász miatt egyre több a medvetámadás okozta haláleset

Japánban egyre súlyosabb probléma a medvék megjelenése a lakott területeken. A 2024. márciusig tartó évben 219 embert támadott meg medve, hatan életüket vesztették. Ugyanebben az időszakban több mint kilencezer medvét ejtettek el. A helyzet különösen aggasztó, mert a medvevadászok egyre idősebbek, és kevesebben vannak.

A vadászok száma jelentősen lecsökkent az elmúlt évtizedekben, ami részben a vadászat korlátozásainak és a természetvédelemre helyezett nagyobb hangsúlynak köszönhető.

A medvék élőhelye is bővült. A Hokkaidó szigeten élő barna medvék száma több mint megduplázódott az elmúlt három évtizedben. A Honsú szigeten élő fekete medvék száma is jelentősen megnőtt. A vidéki területek elnéptelenedése miatt a medvék közelebb merészkednek a városokhoz és falvakhoz, elhagyott mezőgazdasági területekre is.

A helyi önkormányzatok tapasztalata eltérő a medveprobléma kezelésében.

A medvék befogására és elejtésére gyakran a vadászok egyesületeit bízzák meg. A vadászok azonban egyre idősödnek, és kevesen vannak, akik hajlandók vállalni ezt a nehéz és veszélyes feladatot. A fizetés alacsony, a munka veszélyes és megterhelő. A vadászok gyakran konfliktusba kerülnek a hatóságokkal is.

A probléma megoldására több javaslat is született. A kormányzat az idei évben enyhíteni szeretné a fegyverviselésre vonatkozó szabályokat, hogy a vadászok könnyebben elejthessék a medvéket a városi területeken. A helyi önkormányzatok a vadászok toborzását és jobb körülményeinek biztosítását szorgalmazzák. Környezetvédelmi szervezetek a medvék és az emberek élőhelyének szigorúbb elkülönítését, valamint a medvék védelmét és kezelését célzó nemzeti terv kidolgozását javasolják.

A medveprobléma kezelésére hozott intézkedések azonban nem mindig hatékonyak.

A medvék egyre bátrabbak, és közelebb merészkednek a lakott területekhez. A klímaváltozás is szerepet játszhat a helyzet súlyosbodásában, mivel a medvék táplálékforrásai megváltozhatnak. A fiatal medvék nem félnek az emberektől, mert nem tapasztalják meg a veszélyt.

A probléma megoldása komplex feladat, amely a hatóságok, a vadászok és a lakosság együttműködését igényli. Fontos a medvék védelme és a lakosság biztonságának biztosítása egyaránt. A megoldás hosszú távú stratégiai tervet, nagyobb anyagi forrásokat és a társadalom széles körű bevonását igényli.

Borítókép: Medve egy nemzeti parkban Amerikában (Fotó: AFP)