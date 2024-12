Beperelte az EU Nagy-Britanniát

Perre viszi az Európai Bizottság a Nagy-Britannia által állítólagosan elkövetett jogsértéseket – számol be róla az Independent brit napilap. A bizottság az Európai Unió Bíróságánál nyújtott be keresetet korábbi tagállama ellen.

Brüsszel két kérdésben is perel: a bizottság szerint London nem tartotta be az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó európai uniós jogszabályokat 2020 végén, miután Nagy-Britannia hivatalosan is elhagyta a blokkot, valamint elmulasztotta felmondani a hat uniós tagállammal kötött kétoldalú beruházási szerződéseket, amelyek átfedéseket mutattak az uniós joggal, és ellentétesek voltak azzal – írja a Reuters hírügynökség.

Az előbbivel kapcsolatban már 2020 májusában figyelmeztetést kapott a szigetország, de az Európai Bizottság szerint a problémák egy része azóta sem oldódott meg.

A per különösen érzékenyen érinti Keir Starmer miniszterelnököt, aki az elmúlt hónapokban igyekezett szorosabbra fűzni a kapcsolatokat Brüsszellel. Starmer célja egy új megállapodás elérése, amely csökkentené a Brexit óta fennálló bürokratikus akadályokat, és élénkítené a gazdasági növekedést.

Az ügy további érdekessége, hogy nemrég kiszivárgott információk szerint az EU arra készül, hogy Nagy-Britanniától az uniós jogszabályok követését kérje a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatok javítása érdekében. Ez magában foglalná az Európai Unió Bírósága joghatóságának elismerését is bizonyos kérdésekben.

Bár Starmer többször hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia nem fog újra csatlakozni az egységes piachoz, ígéretet tett a Brexit-megállapodás újratárgyalására és szorosabb együttműködésre törekszik védelmi, biztonsági és kereskedelmi területeken.

Az Európai Bizottság és Nagy-Britannia közötti tárgyalások várhatóan 2025 elején kezdődnek meg, amikor az első csúcstalálkozóra is sor kerül Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Keir Starmer részvételével.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)