Biden kegyelmi döntése jogilag is vitatható a polgárjogi ügyvéd szerint

Joe Biden amerikai elnök december elején kegyelemben részesítette fiát, Hunter Bident, aki ellen adózási és fegyvervásárlási ügyekben folytattak nyomozást, erről a Magyar Nemzet is beszámolt. A kegyelem időkerete – 2014 és 2024 között elkövetett, megfogalmazás szerint akár ismeretlen bűncselekményekre is kiterjed – komoly vitákat váltott ki. A döntést számos politikai támadás érte, míg Katie Cherkasky ügyvéd szerint jogi szempontból is precedens nélküli helyzet állhat elő.

Cherkasky a Fox Newsnak adott interjújában rámutatott:

Az elnök szinte korlátlan kegyelmi hatalommal rendelkezik szövetségi bűncselekmények esetén. Ugyanakkor kérdéses, hogy ez a kegyelem alkotmányosan kiterjeszthető-e még nem vádemeléssel érintett ügyekre.

Az ügyvéd szerint a kegyelem célja, hogy minden potenciális bűncselekményre kiterjedjen, de ezt még nem vizsgálta bíróság.

Hunter Biden neve régóta összefonódott politikai vitákkal. A republikánusok szerint Burismával, egy ukrán energetikai céggel kapcsolatos ügyletei, valamint apja alelnöki szerepének állítólagos összeférhetetlensége miatt az elnök lépése nemcsak fiát, hanem saját politikai pozícióját is védelmezi. A kegyelmet követően több jobboldali kommentátor, köztük Liz Wheeler, a döntést „egy családi bűnözői kartell védelmének” nevezte.

Make Hunter testify. Expose the Biden family criminal cartel. https://t.co/HXGSKmQtUG — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) December 2, 2024

Donald Trump volt elnök is élesen bírálta a döntést, az igazságszolgáltatás „politikai fegyverkezésének” újabb példájaként értékelve azt.

Hunter Biden ellen 2016 és 2019 között 1,4 millió dollárnyi adóhátralék miatt emeltek vádat, míg 2018-ban illegálisan vásárolt lőfegyvert. Biden elnök azzal indokolta kegyelmét, hogy fiát igazságtalanul célkeresztbe helyezték, és az ilyen ügyeket más esetekben általában nem kriminalizálják.

Cherkasky szerint azonban a kegyelmi határozat szövegezése arra utalhat, hogy a cél szélesebb védelmi pajzs létrehozása Hunter Biden számára.

Ez a kegyelem a jogi és alkotmányos keretek között egyértelműen precedenst teremt

– mondta, utalva arra, hogy Biden akár önmagát is megkegyelmezheti elnöki ciklusának végén.

Borítókép: Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia (Fotó: AFP)