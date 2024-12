Gál Kinga: A brüsszeli hipokrácia sokadik fejezete

Reynders igazságügyi biztosként rendszeresen kioktatta Magyarországot a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és kulcsszerepet játszott abban, hogy az Európai Bizottság politikai okokból visszatartotta a nekünk jog szerint járó uniós forrásokat. Éppen ő, akinél most pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatást

– írta Gál Kinga.

Gál Kinga szerint Brüsszel képmutatása ismét megmutatkozott ebben az ügyben. „Ahelyett, hogy Brüsszel ideológiai alapon támad tagállamokat, először a saját háza táján kellene rendet tegyen” – hangsúlyozta.

A politikus szerint a mostani botrány újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Bizottság gyakran kettős mércét alkalmaz, és politikai indíttatásból támadja a tagállamokat, miközben saját tagjai körében sem mentes a korrupciótól.

Didier Reynders, aki korábban Belgium külügyminisztere is volt, igazságügyi biztosként az Európai Unió jogállamisági eljárásainak egyik fő irányítója volt. A belga hatóságok most korrupció és pénzmosás miatt indítottak vizsgálatot ellene, házkutatást is tartottak nála.