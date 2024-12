Innen érkezik majd az orosz gáz Magyarországra

Szijjártó Péter arról számolt be a bolgár elnökkel, illetve az energiaügyi és az ügyvivő külügyminiszterrel folytatott megbeszélések után, hogy mára Bulgárián keresztül érkezik Magyarországra a földgázimport nagy része. Tudatta, hogy idén már több mint hétmilliárd köbméternyi földgáz érkezett hazánkba a Török Áramlat vezetéken, enélkül az ország ellátása nem lenne biztosítható.

Most mind a bolgár elnök, mind az energiaügyi miniszter megerősítette, hogy számíthatunk arra, hogy Bulgária továbbra is megbízható, kiszámítható tranzitpartnerünk lesz

– tájékoztatott. – Így a földgázellátás Magyarország irányába akadálytalan lehet Bulgárián keresztül, ami azért nagy szó, mert az amerikai leköszönő adminisztrációnak az a döntése, amely szerint a Gazprombankot szankciós listára helyezték, nehéz helyzetbe hozta Magyarországot is és Bulgáriát is – jegyezte meg.

Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy Magyarország az orosz pénzintézeten keresztül fizet a földgázért, Bulgária pedig innen kap pénzt a tranzitért.

És hogyha ezek a pénzügyi műveletek nem tudnak teljesülni, akkor Magyarország nem kapna földgázt, vagy azért, mert nem tud fizetni érte, vagy azért, mert az Bulgárián nem tud átjönni

– figyelmeztetett. A miniszter végül közölte, hogy ezt a problémát sikerült kezelni, sikerült olyan jogi-pénzügyi megoldást találni, amelyet minden partner elfogadott, és amely nem esik szankciók hatálya alá. – A kollégák a szükséges jogi munkákat elvégzik, és így a földgáz szállítása az amerikai korlátozás dacára Bulgárián keresztül a következő időszakban is abszolút biztos lesz, és ez Magyarország energiaellátása szempontjából egy megnyugtató, jó hír – fogalmazott.

Üdvözlendő a schengeni bővítés

Szijjártó Péter ezután üdvözölte, hogy Bulgária jövő évtől a schengeni övezet tagja lesz, ami lehetővé teszi majd az áruk és a személyek szabad, akadálytalan mozgását, megszüntetve a jelenlegi méltatlan állapotokat, hosszú várakozásokat. Aláhúzta, hogy hazánk számára ez jó hír, ugyanis Bulgária olyan szállítási útvonalon fekszik, amely mind az észak-déli, mind a nyugat-keleti szállítási útvonalak szempontjából fontos.

Magyarország is egy megbízhatóbb, könnyebben kiszámítható, tranzitútvonalon fog elhelyezkedni az eddigiekhez képest, így a mi szerepünk is jelentősen megnő

– mutatott rá. Illetve kiemelte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom csúcsokat dönt, értéke kétmilliárd euró fölött stabilizálódott.

Tehát a magyar vállalatoknak is, amelyek bolgár partnerekkel dolgoznak együtt, ez egy alapvetően nagyon jó hír, hogy a szállításokat most már tudják időben, sokkal nyugodtabban kalkulálni, mint eddig

– hangsúlyozta. – Magyarország ezt is megcsinálta, elismerték itt a kollégák, hogy Magyarország nélkül nem ment volna, ez egy majd egy évtizede rétestésztaként húzódó folyamat, amelynek a végére most a magyar elnökség tudott pontot tenni. Magyarország ezt megcsinálta, és ezt itt nagyon elismerik – tette hozzá. Illetve érintette az ukrajnai háborút is, és kiemelte, hogy a bolgár elnök hasonló állásponton van, mint a magyar kormány.

Bebizonyosodott, hogy nincsen megoldás a csatatéren, csakis a diplomáciai megoldás van, és őszintén reméljük, hogy ezek a józan hangok az elkövetkezendő időszakban Donald Trump elnök győzelmének köszönhetően Európában is fel fognak erősödni, és le lehet végre zárni ezt a brutális háborút itt a közös szomszédságunkban

– összegzett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)