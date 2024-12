Karácsonyi menük a magyar határon túl: ízelítő a szomszédos országokból

Nézzük meg, milyen finomságokat kínálnak a magyar határon túli országok karácsonykor!

Szlovákia

A szlovák karácsonyi menü a bőséges és hagyományos ételek szerelmeseinek paradicsomát jelenti. A karácsonyi vacsora általában halételekkel kezdődik, például sült ponty, vagy karácsonyi halászlé. A főétel rendszerint ponty vagy sertés, gyakran káposztával és burgonyával tálalva. Az édességek közül elengedhetetlen a medovník és a perník.

Ausztria

Az osztrák karácsonyi asztalon a hagyományos ételek mellett modern kiegészítők is helyet kapnak. A klasszikus sült kacsa vagy ponty mellett gyakran készülnek különböző húskrémek, töltött káposzta és burgonyasaláta. Az osztrák karácsony elképzelhetetlen a Stolen nélkül, egy gazdagon gyümölccsel és dióval töltött, mazsolás kalács nélkül. A Lebkuchen mézeskalács is gyakori vendég az ünnepi asztalon.

Románia

A román karácsonyi menü a gazdag pásztorételek ihlették. A sült sertés vagy pulyka a főétel, gyakran sült kolbásszal és káposztával kiegészítve. A sarmale, savanyú káposztába töltött hús különösen népszerű. Az édességek közül a cozonac egy fonott, édes kalács, amelyet gyakran dióval, mákkal vagy kandírozott gyümölcsökkel készítenek.

Szerbia

A szerb karácsonyi asztalra jellemző a bőséges mennyiség és a húsételek dominanciája. A sült malac vagy bárány gyakorta fő attrakció, amit sült káposztával, burgonyával és különböző salátákkal tálalnak. A kemencében sült hús is elengedhetetlen része az ünnepi menünek. Az édességek közül a vanilice, vaníliás kekszek, és a különböző sütemények jelentenek ízletes kiegészítést.

Ukrajna

Az ukrán karácsonyi asztalon a böjti időszaknak megfelelően gyakran halételek szerepelnek, de a húsételek is megtalálhatók. A kutja, búzadara kása mézzel és dióval, és a varynyky, töltött tészta is népszerűek. Az édességek közül a paśka, egy húsvéti kalácshoz hasonló, de karácsonykor is fogyasztott édesség a legjellegzetesebb.

Borítókép: Karácsonyi vacsora (Fotó: AFP)