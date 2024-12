Meghalt egy kisfiú a terrortámadásban + videó

Egy fiatal fiú életét vesztette és több személy megsérült, amikor egy kereszteződésnél rálőttek egy Jeruzsálembe tartó buszra − számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

A 12 éves fiút kritikus állapotban szállították a jeruzsálemi Hadassah Kórházba, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A tragikus hírt csütörtök hajnalban jelentették be. A fiú Beitar Illit településről utazott családjával Jeruzsálembe, amikor a támadás történt.

A támadásban további három személy sérült meg: egy nő közepesen súlyos, két másik utas pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint a lövöldözés al-Khader palesztin város közelében történt, majd a busz a sebesültekkel a Tunnels ellenőrzőpontig haladt.

A támadó jelenleg is szökésben van. Az IDF átfogó keresési műveletet indított, útlezárásokat vezettek be, és Betlehem környékét is lezárták a tettes elfogása érdekében.

Ciszjordániában az elmúlt időszakban megszaporodtak a támadások. Az incidens előtti éjszakán három izraeli sebesült meg egy lövöldözésben Nabluszban, a hétvégén pedig egy katona sérült meg súlyosan egy gázolásos támadásban Ciszjordánia déli részén.

