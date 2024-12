Szíria: videón a politikai foglyok kiszabadítása

A szíriai lázadók elfoglalták a Damaszkusz közelében lévő, hírhedt Szajdnaja katonai börtönt, és megkezdték a foglyok kiszabadítását – számoltak be a lázadók közleményükben. A börtön a szíriai kormányzat egyik legismertebb létesítménye, amely évtizedek óta az emberi jogok megsértésének szimbólumává vált.

A lázadók közleményükben azt írták, hogy ezzel véget vetnek az igazságtalanság korszakának, és az eseményt a szíriai nép győzelmeként ünneplik.

Ünnepeljük a foglyok kiszabadításának hírét, és kijelentjük, hogy véget ért az igazságtalanság korszaka a Szajdnaja börtönben

– áll a lázadók üzenetében.

A Szajdnaja börtönt emberi jogi szervezetek és nemzetközi médiumok – köztük a The New York Times – többször is dokumentálták mint a szíriai kormány egyik legkegyetlenebb létesítményét.

A jelentések szerint ott politikai foglyokat tartottak fogva, és rendszeresek voltak a kínzások, szexuális erőszak és tömeges kivégzések.

A lázadók célja az, hogy felszámolják a kormányzati börtönrendszer igazságtalanságait, és megpróbálják felkutatni a több ezer eltűnt ember sorsát, akiket évekig fogva tartottak. Emberjogi csoportok szerint a Szajdnaja börtönben tartott foglyok hozzátartozóinak szenvedéseit nemcsak a szeretteik hiánya, hanem a fogva tartottak esetleges megkínzásának és meggyilkolásának tudata is fokozta. Most, hogy a lázadók átvették az irányítást, sokan reménykednek abban, hogy végre fény derülhet az eltűntek sorsára.

Borítókép: Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által 2017. május 15-én kiadott műholdas képen a Damaszkusztól 30 kilométerre északra található Szajdnaja börtön, Szíria egyik legnagyobb fogolytábora látható (Fotó: AFP)