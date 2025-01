A Zelenszkij-rezsim ezreket kínoz, és tart pincékben fogva egy kijevi honatya szerint

Ukrajnában manapság – már saját véleménnyel rendelkező – felsőkategóriás politikusnak sem kifizetődő lenni. Lavrentyij Berija, a szovjet állambiztonság egykori rettegett vezetőjének szelleme ugyanis továbbra is él az Európai Unióba igyekvő országban. A Zelenszkij-rendszer titkosrendőrsége, az SZBU, azaz az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberrablásokat és gyilkosságokat hajt végre nap mint nap, legalábbis Artem Dmitruk volt kijevi kormánypárti képviselő szerint.

A – múlt nyáron, kritikus és békepárti álláspontja végett Nagy-Britanniába menekült – politikus újabb videóval állt elő azután, hogy a napokban arról is beszámolt, hogy az ukrán elnök és köre a háború kitörése óta ötvenmilliárd, míg hivatalba lépése óta százmilliárd dollárt csoportosított át köztulajdonból magántulajdonba.

Vagyis leegyszerűsítve: lopott el.

Dmitruk legújabb videója azonban, egy több mint félórás beszámoló arról, hogy Zelenszkij, hogyan tette magáévá teljesen az ukrán titkosszolgálatot, és mily módon használja fel azt az ellenfeleivel történő leszámolásokra. Így történt ez magával Dmitrukkal is, akit, saját bevallása szerint, napokig kínoztak egy odesszai pincében.

A rendszert kritizálók nincsenek biztonságban Ukrajnában

Ez a történet nem rólam szól, hanem arról az Ukrajnáról, amit Zelenszkij alkotott meg. Illetve arról az elnyomásról, amit nap mint nap kénytelen átélni több tízezer ember Ukrajnában. Artem Dmitruk vagyok, pravoszláv ember, hazafi, sportoló, közszereplő és politikus, jelen pillanatban az ukrán parlament képviselője. 2024 augusztusában kénytelen voltam elhagyni Ukrajna területét, mert üldöztetésnek voltam kitéve, Zelenszkij által

– így kezdi legújabb videóját a politikus, aki szerint a Zelenszkij-rezsim számos alkalommal próbálta őt megölni politikai és társadalmi tevékenysége miatt. Mint mondja: a most közzétett fotókat, amelyeken megverve ő szerepel, még soha nem látta senki, ugyanis azt eddig nem publikálta. Mindez Zelenszkijnek, Andrij Jermak elnöki irodavezetőnek és az SZBU-nak, vagyis az ukrán titkosszolgálatnak egy nagy meglepetés. A képviselő a háború kitörésének napjától kezdi el a történetét, és elmondja, hogy országa és saját városa (Odessza) védelmére kelt első perctől fogva. Segített megszervezni a helyi területvédelmi egységet, polgárőrséget, amely együttműködött a rendőrséggel. Ő maga a Tairova városrészen vállalt éjszakai járőrszolgálatot, nappal pedig élelmiszert vásárolt a rászorulók számára.

Mint mondja: az általa vezetett karitatív csoport is hamar népszerű lett Odesszában, és már az első napokban több mint 120 ember vállalt nála önkéntes szolgálatot, közöttük orvosok és egyéb szakemberek is.

Leszámolások a háború árnyékában

Dmitruk szerint, míg ők önkénteskedtek, addig a háború első napjaiban már Ukrajna-szerte elkezdődtek a leszámolások és az emberrablások. Sokan azóta is az SZBU pincéinek a „vendégszeretetét” élvezik. Például 2022. március 2-ról 3-ra virradóra az SZBU lemészárolta Denisz Kirijevet, aki az ukrán delegáció tagja volt az első orosz–ukrán béketárgyaláson.

Dmitruk itt hozzáteszi: a hatalom ekkor adott zöld utat a politikusok, tárgyalók és az ő piszkos terveik ellenzőinek a likvidálására.

Március 3-án este saját maga is egy ellenőrzőponton teljesített szolgálatot, a saját körzetében. Ide azonban két SZBU-s tiszt érkezett azzal a céllal, hogy őt kivégezze – állítja a képviselő. A tisztek szerinte abban reménykedtek, hogy sikerül kiprovokálniuk egy lövöldözést, ahol egy eltévedt golyó eltalálhatja a képviselőt. Ez azonban ekkor nem sikerült, mert a rendőrség lefegyverezte és hazaküldte őket.

Aznap gondolni sem merte, hogy ekkor már ki volt a parancs adva a likvidálására Zelenszkij és Jermak által –tette hozzá.

A terv végrehajtásával pedig Viktor Dorovszkijt, az odesszai SZBU vezetőjét bízták meg. Az incidens után Dmitruk felhívta Dorovszkijt és elmondta neki, hogy a két beosztottja bűncselekményt próbált meg elkövetni, mire azt a választ kapta:

Igen, igen, te szuka! Még életben vagy. De már nem maradt sok számodra. Meg fogunk ölni és levágjuk a fejedet!

A képviselő, saját bevallása szerint, nem vette komolyan ezeket a fenyegetéseket, és folytatta a humanitárius segélyek szétosztását Odesszában. 2022. március 4-én azonban két parlamenti titkárával együtt azt olvasták a neten, hogy azzal vádolják őket, hogy ők támadtak rá előző este az SZBU munkatársaira. Akkor vált világossá számukra, hogy valamit készítenek ellenük. Sokat nem is kellett várniuk, az egyik odesszai ellenőrzőpontnál ugyanis már várták a kisbuszát a fegyveres kommandósok. Géppuskáikkal a képviselőre céloztak, de Dmitruk szerint az mentette meg a haláltól, hogy vele volt a két segédje, és még világos volt, az arra közlekedők pedig szemtanúi lehettek volna egy gyilkosságnak.

Nem mindennap taposhatunk egy népképviselőn

A segédeimmel együtt elraboltak, zsákot húztak a fejemre, azt szigetelőszalaggal erősen rögzítették, megkötözték a lábamat és a kezemet is. Erősen vertek, botokkal, ököllel és rugdostak lábbal. Elájultam, majd amikor magamhoz tértem, meghallottam, hogy azt mondják a telefonba, hogy nem sikerült engem megvakítani. Mire, azt válaszolták nekik: idióták vagytok, ezért a frontra küldünk benneteket! Aztán, egy pincébe vittek, ahol egy hideg padlón fekve, kínzások hangját hallottam, a barátaimat és más elrabolt embereket kínoztak. Borzalmas hangja volt a kínzásoknak. Életemben először hallottam ilyet

– mesélte a honatya, aki hozzátette, hogy a brutális verések között kihallgatások voltak, ahol államellenes cselekedettel akarták megvádolni, illetve családjával fenyegették. Miközben csavargatták az ujjait, taposták a testét azt is mondogatták:

most csináljuk, nem mindennap taposhatunk egy népképviselőn!

Emiatt többször elájult és összeesett kihallgatás közben – mesélte. Úgy tűnt neki, hogy a kínzások örökké tartanak. Mindig új SZBU-s tiszteket hívtak be a vallatószobába, ahol azok is kipróbálhatták rajta erőszakos vallatási módszereiket. Sokan nem hitték el, hogy egy képviselőt verhetnek, de bizonyosságból, a fejére húzott zsákot felhúzták az akkorra már eltört orráig, amelyből szinte vödörszámra ömlött a vér. Így láthatóvá vált a képviselő arca is.

A legdurvábbak azonban ezután következtek.

Kivitték a tetőre, és azt játszották vele, hogy ledobják onnan, mindig lépnie kellett, és érezte, hogy a lába alatt nincs semmi. Aztán pedig folyamatosan arról beszéltek neki, hogy le fogják lőni, a jelenlétében felhúzták a fegyvereket, és faltól falig kísérgették. Majd más parancsot kaptak: ki kellett verni belőle a szükséges vallomást arról, hogy ő egy áruló. Azzal fenyegették, hogy kasztrálni fogják, és cigarettacsikkeket oltottak el rajta.

Végül a képviselőt átvitték az SZBU sporttermébe, amit egy szintén Zelenszkij-párti honatya, Alekszej Leonov vett a szerveknek, aki Dmitruk szerint maga is besúgó. A sportteremben ismét felhúzták az orráig a fején lévő zsákot, letörölték a vért a szájáról, hogy tudjon beszélni. Ekkor következett a videós vallatás, ahol arra kényszerítették, hogy olyanokat valljon be, amit nem követett el. Illetve:

Soha nem fogom kritizálni Zelenszkijt, Jermakot és a kormányt! Soha nem fogok többé foglalkozni politikával és társadalmi ügyekkel! Ezt hangosan és érthetően kellett kimondanom

– mondta Dmitruk, aki azt állítja: ezután megpróbálták rábírni arra, hogy dolgozzon a szolgálatoknak, és jelentsen Zelenszkij ellenzékéről. Még álnevet is ajánlottak: szakáll, kigyúrt stb. Ezután gépfegyvert tartottak a hátához, majd betették egy autóba, és hordozgatták fel, s alá Odesszában. Végül arra kényszerítették, hogy kamerába mondja el azt is, hogy soha nem fog rosszul viselkedni, dicsőség Ukrajnának és dicsőség az SZBU-nak! Azt is szerették volna, hogy kimondja: őt nem kínozta az SZBU, a sérülései csak amiatt vannak, hogy elesett vagy verekedett. Végül visszavitték a szolgálat székházához, levették a fejéről a zsákot, és autók fényszóróival világítottak a szemébe. Mint fogalmaz:

az arcom borzalmas állapotban volt, folyt mindenhonnan a vér, a fejem négyzet alakú lett a sok veréstől, a szemem egyáltalán nem nyílt ki, a jobb rettenetesen fájt, azt ugyanis ki akarták nyomni. Több száz ütést kaptam az SZBU munkatársaitól. Betört arccsont, szétvert orr, kivert fogak, leszakadt fül.

Ezután a képviselő egy ideig nem tudott lábra állni, ugyanis mindene fájt, végül beültették a mikrobuszába, és azt mondták neki, hogy most már mehetsz, de, ha elmondod valakinek, hogy mi történt veled, akkor megölünk téged és a családodat is. Elhajtani azonban, állapota miatt nem tudott, így végül egy étterem parkolójában dobták ki, a telefonján fel is hívta a legutolsó tárcsázott számot. Végül a barátai szedték össze.

Hasonló történetekből, mint az enyém, több ezer van. Vannak olyan emberek, akik több mint két éve az SZBU pincéiben ülnek. Vannak emberek, akiket megöltek a háború első napjaiban, meg akiket később, és vannak olyanok, akikkel most végeznek a szolgálatok és a hadkiegészítők Ilyen történetből nagyon sok van. Az enyém csak egy közülük. Megtört-e ez engem? Nem, csak megerősített! Folytatom!

Artem Dmitruk jelenleg Nagy-Britanniában él családjával, de továbbra is a kijevi parlament képviselője. Volodimir Zelenszkij és a kijevi hatalom azonban a kiadatását kéri Londontól. Mindeddig sikertelenül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)