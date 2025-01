Gyerekek is megsérültek az oroszok támadásában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton jelentős orosz és észak-koreai veszteségekről számolt be a dél-oroszországi Kurszki területen.

A csatákban pénteken és szombaton a Kurszki területi Mahnovka falu közelében az orosz hadsereg egy zászlóaljnyi észak-koreai gyalogsági katonát és orosz ejtőernyőst veszített

– mondta az ukrán elnök a szombat esti videóüzenetében, az ukrán hadsereg főparancsnokának jelentésére hivatkozva.

Zelenszkij pontos részleteket nem közölt. A zászlóalj létszáma változó lehet, de általában több száz katonából áll, írja az MTI.

Az elmúlt 24 órában az orosz erők 34 alkalommal támadtak és próbálták meg áttörni a védelmünket Pokrovszktól délre

– jelentette ki Viktor Trehubov, a Horticja hadseregcsoport szóvivője az ukrán közszolgálati televízióban. Hozzátette: nem vonulnak be közvetlenül a városba, mert ez heves harcokkal járna. Megpróbálják megkerülni a várost, és elvágni a logisztikai útvonalakat – mondta Trehubov. Az ukrán erők drónok és precíziós fegyverek bevetésével próbálják megakadályozni a támadókat céljaik elérésében.

Az ukrán helyi hatóságok azt is bejelentették, hogy az északkelet-ukrajnai Szumi megyében, amely a dél-oroszországi Kurszki területtel határos, egy szombati orosz támadásban többen megsebesültek, köztük gyermekek is.

Az oroszok bombát dobtak egy lakóházra. Két gyermek és egy felnőtt megsebesült. Az épület egyik bejárata összedőlt

– közölte a megye katonai közigazgatása a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Hozzátették, hogy folyik az esetlegesen a romok alatt rekedtek utáni kutatás.



Borítókép: Pokrovszk városa Ukrajnában (Fotó: AFP)