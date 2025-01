Retteg az újabb csődtől a titkosszolgálat – soha nem látott biztonsági intézkedések Trump beiktatásán

Donald Trump január 20-án teszi le amerikai elnöki esküjét, ám a hatalomátadás folyamata jóval korábban megkezdődött. Több nemzetbiztonsági jelentőségű eseményt szerveznek előtte januárban, amelyek biztosításáért a titkosszolgálat felel. A legnagyobb rendezvény a beiktatási ceremónia lesz, amit soha nem látott biztonsági intézkedések mellett rendeznek meg. Kérdés ugyanakkor, hogy Donald Trump mennyire érezheti magát biztonságban, miután a titkosszolgálat a nyáron többször csődöt mondott a védelmében, sőt alig néhány napja a hotelét is sikerrel támadták meg – írja a Világgazdaság.

Donald Trump beiktatási ceremóniája a titkosszolgálat nagy vizsgája lesz. A kép a politikus előző hivatali esküje napján készült 2017-ben Fotó: AFP

Nagy vizsga előtt áll az amerikai titkosszolgálat

Az amerikai titkosszolgálat felel a nemzeti jelentőségű események biztosításáért az Egyesült Államokban. Ilyenek januárban például az elektorok szavazatainak kongresszusi megszámlálása, Jimmy Carter volt elnök állami temetése, valamint az a nagyszabású gyűlés, amelyet Donald Trump megválasztott elnöknek rendeznek január 19-re a Capital One Arénában.

A legnagyobb esemény azonban a másnapi beiktatási ceremónia lesz, amelyre soha nem látott biztonsági intézkedésekkel készülnek.

„Ilyen még nem fordult elő” – jellemezte a fokozott biztonsági intézkedésekkel megtartott események sorozatát Matt McCool, a titkosszolgálat washingtoni irodáját vezető különleges ügynök.

Idén a titkosszolgálat és a hírszerzés fokozott ellenőrzés és nyomás alatt áll, miután többször nagyot hibáztak a Trump elleni fenyegetések korai feltérképezésében és kivédésében: először a szerencse játszott közre abban, hogy a kampányoló politikus csupán sebesüléssel megúszott egy ellene irányuló gyilkossági kísérletet nyáron, majd a testőrei lélekjelenlétének köszönhette, hogy leendő támadója nem húzhatta meg rá a ravaszt. Már az első merénylet is biztonsági résekre mutatott rá, ami a titkosszolgálat fejének állásába került.

2024 július közepén a titkosszolgálat és a hírszerzés kudarcot vallott, a testőröknek kellett megvédeniük Donald Trumpot Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Joe Biden kijelentette, hogy mindent megtesz a békés hatalomátadásért, a beiktatási nap reggelére pedig meghívta Trumpot a Fehér Házba.

Fokozott biztonsági intézkedések a beiktatási ceremónián

Donald Trump és J. D. Vance megválasztott alelnök a Capitolium előtt teszik le a hivatali esküjüket. Az esemény megrendezése már csak azért is jelent nagy kihívást, mert szabad ég alatt lesz.

A biztonsági lebonyolításban több szolgálat is részt vesz:

a titkosszolgálat koordinálása mellett a rendőrség és az FBI felügyeli a rendet, miközben a városban katonák járőröznek majd. Mellettük bombaérzékelő berendezéseket, mesterlövészeket és sugárzásérzékelőket is bevetnek.

Troy Balderson kongresszusi képviselő tájékoztatása szerint rendkívül szigorú biztonsági intézkedésekre kell számítani: a vendégeknek a repülőtereken bevett biztonsági ellenőrzésen kell átesniük, továbbá a helyszínre nem vihetnek be babakocsit, összecsukható széket, esernyőt, hátizsákot és ételt.

Washington egésze készültségben lesz. Az amerikai főváros közlekedése várhatóan megbénul, több utcát lezárnak. A forgalomirányításában és az utcai közrend biztosításában a Nemzeti Gárda mintegy 7800 katonája is segédkezik a több ezer szövetségi ügynök és rendőr mellett.

A Capitolium és környékének minden négyzetméterét biztonságiak figyelik majd Fotó: Anadolu via AFP

A hatóságoknak idén ráadásul több országvezető biztonságára is ügyelniük kell, ugyanis a szokásoktól eltérően Trump külföldi vezetőket is meghívott, például Hszi Csin-ping kínai és Javier Milei argentin elnököket.

Joe Biden leköszönő elnök, valamint szokás szerint a még életben lévő korábbi elnökök is részt vesznek az eseményen. Igaz, Trump ebben is megtörte a hagyományt négy éve, amikor nem volt jelent Biden beiktatásán, mivel az akkori amerikai elnökválasztáson vesztes politikus nem ismerte el a demokrata ellenfele győzelmét.

A titkosszolgálatnak nemcsak arra kell kiemelten figyelnie, hogy a résztvevőknek ne essen baja, de az esetleges zavargások kitörésének megakadályozására is. A társadalom nagyfokú polarizáltságát mutatja, hogy négy éve a Trump-hívők megostromolták a Capitoliumot, ami halállal végződött, és ami miatt még mindig folynak büntetőperek.

Több ezer titkosügynök, szövetségi ügynök, rendőr és katona is segíti a beiktatás lebonyolítását Fotó: NurPhoto via AFP

Anthony Gugliemi titkosszolgálati szóvivő elmondta, hogy a hatóságok gördülékeny együttműködése érdekében közös információs központot állítottak fel. A beiktatásra való felkészülés jegyében az FBI parancsnokságot hozott létre a washingtoni területi irodában és a központban egyaránt ,az információgyűjtéshez, a potenciális fenyegetések értékeléséhez, a nyomozások koordinálásához és szükség esetén az erőforrások feltöltéséhez a szervezet közleménye szerint.

Az FBI washingtoni területi irodájának igazgatóhelyettese, Dave Sundberg arról tájékoztatta az AP hírügynökséget, hogy

egyelőre nem tudnak hiteles vagy konkrét fenyegetésről az eseményekkel kapcsolatban.

Mindazonáltal az éberség rendkívül fontos, amit az is mutat, hogy Donald Trump egyik hotele ellen terrortámadást követhettek el január elején. Ez is a hírszerzés és a titkosszolgálat kudarca volt. Mint kiderült, öröm volt az ürömben, hogy a merénylő Elon Musk erődítményként is helytálló Cybertruckját használta.