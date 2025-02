Szijjártó Péter: Magyarország és Szerbia is stratégiai jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatoknak

A minisztérium MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető szerb kollégájával, Marko Duriccsal közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy új világrend, új realitás van kialakulóban az amerikai elnök beiktatása nyomán, ami jó hír, ugyanis Donald Trump patrióta politikát folytat, szembeszáll a woke-ideológiával és véget vet a korábbi „szégyentelen beavatkozásoknak” más országok belügyeibe.

Mindezekkel együtt még mindig azt látjuk természetesen, hogy a patrióta, szuverenista kormányokkal szemben folyamatosak a támadások […] Annyi viszont változott, hogy ezek a támadások most már nem Brüsszelből és Washingtonból, hanem most már csak Brüsszelből érkeznek. Ez sem kellemes, de sokkal könnyebb őket kivédeni a korábbi időszakhoz képest

– mutatott rá.

Természetesen figyeljük a szerbiai eseményeket, s látjuk azokat a destabilizációs kísérleteket, amelyek zajlanak. Nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy Szerbiában stabilitás és nyugalom legyen

– húzta alá. Majd üdvözölte a szerb elnök és a kormány azon erőfeszítéseit, amelyek nélkülözhetetlenek a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése tekintetében.

A miniszter ezután méltatta a két ország együttműködésének eddigi eredményeit, például a két főváros vasúti összeköttetésének korszerűsítését és a kölcsönös hozzájárulást egymás energiabiztonságához.

Kitért arra is, hogy Európa legmodernebb, legnagyobb és legszínvonalasabb határátkelőhelye épül meg majd Röszkénél, hogy a lehető leggyorsabban lehessen közlekedni a két ország között, továbbá arról is döntés született, hogy meghosszabbítják a már üzemelő határátkelőhelyek nyitvatartási idejét. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Európai Unió óriási bajban van, a versenyképessége igen mélyre süllyedt, ebben a helyzetben pedig a közösségnek új lendületre lenne szüksége, ami a Nyugat-Balkánról jöhet, ahol Szerbia tölti be a vezető szerepet.

Ma az Európai Uniónak legalább annyira érdeke a nyugat-balkáni államok csatlakozása, mint fordítva

– jegyezte meg. Valamint szégyennek nevezte, hogy a brüsszeli intézmények és bizonyos európai országok még mindig blokkolják Szerbia csatlakozási folyamatát. Ennek kapcsán az érintettek gyávaságát is kiemelte, mivel szavai szerint a bővítést akadályozók a zárt ajtó mögött rendkívül bátrak, amikor azonban jelen vannak a szerb kormány képviselői is, akkor teljesen másként fogalmaznak. Élesen kikelt az ellen, hogy az elmúlt években nem történt előrelépés a szerb integrációs folyamatban, és szánalmasnak minősítette, hogy egyes EU-s vezetők gátolják a harmadik csatlakozási fejezetcsoport megnyitását az országgal. Majd kifejtette, hogy utóbbi ráadásul épp a gazdasági növekedésről, a versenyképességről szól.

Én azt a tanácsot adtam az európai kollégáknak, hogy jöjjenek el Belgrádba, aztán menjenek haza, és két hét múlva jöjjenek el megint. Akkor látni fogják, hogy mit jelent a gazdasági növekedés, s mit jelent a gyors fejlődés

– mondta.

Mi Magyarországról ezután is minden támogatást megadunk ahhoz, hogy Szerbia európai integrációs folyamata a lehető leggyorsabb legyen

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztere. (Fotó: Facebook.com)