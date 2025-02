Elisabeth Dieringer: Trump sikere megmutatja, hogy a változás lehetséges!

Elisabeth Dieringer, az FPÖ és a Patrióták Európáért frakció képviselője szerint a politikai és médiatérben továbbra is fennáll a „cordon sanitaire” gyakorlata, amelynek célja, hogy elszigetelje a Patrióták Európáért csoporthoz hasonló jobboldali pártokat.

Sajnos nem látok jelentős változást még. Ugyanaz a rendszer működik, mint eddig: ha mi nyerjük a választásokat, a politikai elit és a média megpróbál figyelmen kívül hagyni minket, és nem fogadják el az eredményeket

– mondta a politikus.

A képviselő szerint a baloldali politikai körök továbbra is megpróbálják kontrollálni a közbeszédet, és cenzúrázni azokat, akik ellentmondanak az uralkodó narratívának. – Most, hogy közelednek a német választások, a helyzet még rosszabb lett. Az ellenfeleink megpróbálják irányítani a nyelvezetünket is, megszabni még azt is, hogy milyen szavakat használhatunk – tette hozzá.

A Patrióták Európáért képviselőcsoporton belüli együttműködésről Elisabeth Dieringer elmondta, hogy bár a tagpártoknak eltérő nemzeti érdekeik vannak, a közös alapelvek erős szövetséget biztosítanak.

A legfontosabb nekünk a nemzeti szuverenitás. Nem akarunk mindent egyformán kezelni, de közös megoldásokat keresünk, és tiszteletben tartjuk egymás eltérő álláspontjait. Ha egy adott kérdésben valamelyik nemzet saját úton járna, azt is elfogadjuk

– magyarázta a politikus.

A képviselő szerint a csoport jól szervezett, erős kommunikációval és felkészült munkatársakkal dolgozik.