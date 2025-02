Trump a papír szívószálakkal is leszámol

Donald Trump elnök új végrehajtási rendelettel szüntetné meg a papírszívószálakra vonatkozó korlátozásokat, amelyeket még a Biden-kormány vezetett be. Az elnök a Truth Social platformon jelentette be döntését, amely szerint a következő héten aláírja a rendeletet.

Trump rendelettel tér vissza a műanyag szívószálakhoz

Fotó: Getty Images via AFP

Véget vetünk a nevetséges papírszívószálaknak

– írta bejegyzésében, amelyhez hozzátette:

Vissza a műanyaghoz!

Trump és a műanyag szívószálak

A Biden-kormány 2023-ban hozott intézkedései értelmében a szövetségi intézményekben fokozatosan kivonták a műanyag szívószálakat, hogy csökkentsék a műanyaghulladékot. Több demokrata vezetésű állam, köztük Kalifornia és New York, szintén hasonló korlátozásokat vezetett be. Trump azonban már korábban is bírálta a papíralternatívákat, mondván, hogy azok használhatatlanok, mert gyorsan eláznak és tönkremennek.

A rendelet visszavonja a Biden-kormány környezetvédelmi kezdeményezését, amely 2035-re teljesen felszámolta volna a műanyag szívószálakat a szövetségi kormányzati intézményekben.

A döntés vegyes fogadtatásra talált: míg Trump támogatói üdvözölték az intézkedést, környezetvédelmi szervezetek szerint a műanyagszennyezés visszaszorítása érdekében fontosak lettek volna ezek a szabályozások.

A rendelet hatályba lépése után a szövetségi intézmények és az érintett államok várhatóan visszatérhetnek a műanyag szívószálak használatához.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)